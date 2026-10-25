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Literatur: Wer ist Büchner-Preis-Gewinnerin Christine Wunnicke?

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Man sieht die Autorin Christine Wunnicke lächeln
Man sieht die Autorin Christine Wunnicke lächeln
Die Autorin Christine Wunnicke. Foto: picture alliance/dpa | Arne Dedert / Montage: KI-generiert
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Wer ist Büchner-Preis-Gewinnerin Christine Wunnicke?

Am 24. Oktober wurde Christine Wunnicke der Büchner-Preis verliehen. Tatsächlich beweist sie mit ihren historischen Romanen voller Ironie und Recherchetiefe beeindruckendes Können – kommt aber nicht ganz ohne Zeitgeistiges aus.

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Die Autorin Christine Wunnicke. Foto: picture alliance/dpa | Arne Dedert / Montage: KI-generiert
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