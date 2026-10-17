Was, wenn der Mensch auch das Denken an Maschinen delegiert?

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Der Großessay von Rüdiger Safranski über die Künstliche Intelligenz (KI) und ihre unglaublichen Potenzen endet mit dem letzten Reim aus Goethes Zauberlehrling: „Ruft euch nun zu seinem Zwecke / erst hervor, der alte Meister.“ Nur ihm, dem alten weisen Hexenmeister, gelingt es, die Kontrolle über die rasenden wasserschleppenden Besen zurückzugewinnen, die der unerfahrene Lehrling entfesselt hat.

Ich stelle ihn mir vor, wie sich über dieser Schlusspointe ein zufriedenes, breites Lächeln über Safranskis Stoppelgesicht ausbreitet. In der Art, wie ich es am Abschluss seiner Badenweiler Literaturtage zuletzt gesehen habe, unter Freunden bei Käse und Wein, mit Freude am Argument – und ganz besonders am Kalauer.

So vergnügt verjagt er nun die Gespenster der KI, die mit ihren Algorithmen den menschlichen Geist übertreffen wollen, „Die vierte Kränkung“ nennt er das – besonders seinen Geist kränkt die Maschine, er ist empört, und ich gebe ihm recht: Was erlauben sich AI oder ChatGPT und all die anderen Zauberlehrlinge?

Die KI spukt unter den Lebenden

Sicher, die KI kann einiges. Sie könnte sogar, bei entsprechender Fütterung, einen Safranski-Essay schreiben und womöglich dessen immense humanistische Bildung imitieren. Aber, und hier pflanzt der erzählende Philosoph seinen Speer ein, dieses Grundrauschen der Existenz und ihres Geistes ist tot, weil genau diese im Gegenüber fehlen. „Unaufhaltsam mischen sich die toten Seelen unter die lebenden“

Der Apparat ist ein Papagei. Er wurde vom lebendigen Geist entworfen, nur um das lebendige, spontane, reflexive menschliche Bewusstsein durch algorithmische Rechnerei zu ersetzen und Totes auszuwerfen. Die KI ist ein Ding. Sie existiert nicht, sie ist nur vorhanden. „Wächst ihre Macht, dann wird es nicht lebendig, sondern die Verdinglichung unseres Lebens nimmt zu.“

Damit bewegt er sich durchaus im Umkreis populärer Mythen, etwa jener aus Harry Potter, wo die spukhaften Dementoren den Lebenden die Seele aus der Brust ziehen und damit das „Unheimliche“ Geltung gewinnt – gegen den Humanismus und gegen die menschliche Freiheit, jederzeit auch ganz anders entscheiden zu können. In seinem Falle wäre der Referenzpunkt zum Unheimlichen „Der Sandmann“ von E. T. A. Hoffmann, über den er eine glänzende Biographie geschrieben hat, wie übrigens über weitere Klassiker und Romantiker des deutschen Bildungskanons.

Bewusstein ist das große Wunder

Sicher, auch eine so grundlegende Kulturtechnik wie das Schreiben, also das Fixieren von Gedanken und Geschehnissen, war einst Gegenstand philosophischer Kritik. Platon sah in der Schrift die Gefahr, dass wir verlernen könnten, uns zu erinnern. Das Erinnern war ein zentrales Moment seiner Seelenkunde. Doch nun, so warnt Safranski, sind wir dabei, unser Wissen ins Totenreich der Algorithmen auszulagern, und mit Wissen, vor allem dem Wissen um sich selbst, ist eine Tätigkeit unseres Bewusstseins, ja unserer ganzen Existenz gemeint.

„Bewusstsein“, schreibt Safranski, „ist das große Mysterium des menschlichen Geistes. Vielleicht ist es auch das größte Wunder der Evolution.“ Ja, es ist ein Wunder, das in der biblischen Genesis-Erzählung widerhallt, in der Gott warnt, vom Baum der Erkenntnis zu essen bei Strafe der Vertreibung aus dem Paradies. Safranski weiter: „Schelling hat das einmal in dem Satz zum Ausdruck gebracht: Die Natur schlägt im Menschen die Augen auf und bemerkt, dass sie da ist.“

Über den genauen Moment, in dem die Fähigkeit zur Selbstreflexion in unsere menschliche Vorgeschichte getreten ist, wissen wir nichts. Warum? Weil sie Vorgeschichte ist, wie Chesterton in seiner Anthropologie „Der unsterbliche Mensch“ ausführte.

Eigentlich kann alles raus, muss alles raus

In einem kurzen Abriss führt Safranski in eine Schule der Empfindungen, denn das Wunder des menschlichen Bewusstseins ist körperlich und emotional eingebettet. Unser Denken, schreibt er, fängt nicht mit sich selbst an, sondern mit einer Stimmung und ihrer Atmosphäre. Auch Gott, so führt er aus, ist eher eine Stimmungssache als eine Erkenntnis – bei dieser Feststellung schaut ihm unverkennbar der Romantiker Schleiermacher über die Schulter.

Die Pisa-Katastrophe zeigt uns: Wir verlernen das Lesen und bald auch das Schreiben, weil wir es auslagern. Wir verlernen das Nachdenken, das Reflektieren, und wir vergessen die großen Fragen: was wollen wir, woher kommen wir, was hoffen wir, was ist der Mensch? In seinen „Maximen und Reflexionen“ schreibt der Weltweise Goethe: „Alles Gescheite ist schon gedacht worden. Man muss nur versuchen, es noch einmal zu denken.“

Nochmal denken? Okay. Aber auch das kann doch in eine tote Maschine ausgelagert werden. Eigentlich kann alles raus, muss alles raus, Ausverkaufstimmung in unserer abendländischen Kultur – und diesen Verlust spürt Safranski mit enormer Sensibilität. Dabei bringt er seine Spottlust auf Touren. Kostprobe: „Gott ist eine Angelegenheit des Geistes, wenn auch eine neuerdings verleugnete, was allerdings nicht viel besagt, weil es zu den Möglichkeiten des Geistes gehört, unter sein Niveau zu gehen.“ Oder, zu den gigantischen Rechenzentren der KI: „Wenn die Maschinen den Menschen simulieren, dauert es nicht lange, bis die Menschen sich den Maschinen angleichen, indem sie wie diese funktionieren – oder durchdrehen.“

Wird dem Menschen das Denken genommen?

Oder, zu den Literatur-Avantgardisten wie Max Bense, die den Autor von Texten ausschalten wollten und eine Zufallsmaschine dichten ließen. „Der Sinn konnte, statt gestiftet zu werden, stiften gehen.“ Ich sage ja, der Großdenker ist auch Meister des Kalauers.

Kurz: Rüdiger Safranski wehrt sich heldenhaft gegen die vierte Kränkung – nach den vorangegangenen drei: der Einsicht, dass die Erde nicht Mittelpunkt des Universums ist (Kopernikus), dass der Mensch vom Affen abstammt (Darwin), ja noch nicht einmal Herr im eigenen Hause ist (Freud).

Jetzt soll dem Menschen auch noch das freie, spontane Denken genommen werden – mit all den Gefährdungen, die eine Abhängigkeit von Algorithmen, etwa im Kriegsfall, mit sich bringt. Die KI nimmt uns sogar ethische oder juristische Überlegungen ab. In Zukunft soll sie auch Urteile entwerfen und damit faktisch fällen. Kurz gesagt: Er hat keine Chance, unser humanistischer Hexenmeister. Aber er nutzt sie brillant.

Aus der JF-Ausgabe 43/26.