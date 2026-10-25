Was ist denn nun eigentlich Narzissmus?

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Ob es sich um die intrigante Kollegin handelt oder den besserwisserischen Nachbarn, die ungeliebte Schwiegermutter oder den tyrannischen Chef – Menschen, die einem das Leben schwermachen, werden heute gern als Narzissten bezeichnet. Das Wort wird inzwischen inflationär gebraucht. Es ist damit ein typisches Beispiel für die – unter dem Einfluss einer aus den USA importierten Therapy Culture – zunehmende Popularisierung psychologischer Fachbegriffe wie Bezeichnungen „Mobbing“ oder „Trauma“. Ein Nachteil dieser Entwicklung besteht darin, dass die Ausdrücke dadurch verblassen und nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen.

Dem neuen Buch „Das unersättliche Selbst“ von Thomas Arnold und Thomas Fuchs kommt das Verdienst zu, dieser Bedeutungsverblassung entgegenzuwirken. Denn es bietet eine in weiten Teilen gut lesbare „philosophisch begründete Analyse, genauer eine phänomenologisch-existentiale Theorie des Narzissmus“ an, die Erkenntnisse verschiedener Disziplinen zusammenführt.

Phänomenologie definieren die Autoren leider für den Laien auf missverständliche Weise verkürzt als „Wissenschaft von den Erscheinungsformen und Grundstrukturen des Bewusstseins“. Doch Phänomenologie im klassischen Sinne ist gerade nicht Bewusstseins-, sondern Gegenstandsanalyse, wobei die Gegebenheit eines Gegenstandes subjektbezogen gedacht wird und damit abhängig von Leiblichkeit, Historizität und sozialer Verortung des erkennenden Subjekts. Aufschlussreich hingegen ist die von den Autoren beleuchtete strukturelle Analogie von Phänomenologie und narzisstischem Selbstverhältnis, da es bei beidem um die Dialektik von Gegenstand und Bewusstsein, von leibgebundener Erfahrung und abstrakter Erkenntnis geht.

Ist Narzissmus ist im spätmodernen Kapitalismus allgegenwärtig?

Doch was genau ist Narzissmus? Laut Arnold und Fuchs leidet der Narzisst unter einem „Mangel an Selbstgefühl und Selbstwert, an innerer Substanz, aus der sich das eigene Leben speisen und entfalten könnte“. Die als Apathie, Unlust, Langeweile und Fehlen von Selbstwert wahrgenommene innere Leere treibt den Narzissten beständig dazu an, grandiose Versionen seiner selbst zu entwerfen und sich diese nach Möglichkeit von anderen bestätigen zu lassen.

So etwa im Fall des „Philobaten“, eines narzisstischen Subtyps, der triumphale Erfolge als Kunstflieger, Extremkletterer oder Bungeespringer sucht. Ein Beispiel für eine maligne Ausprägung von Narzissmus ist der Amokläufer, der versucht, sein gekränktes Ego auf Kosten anderer zu heilen und durch Rachephantasien und Vergeltung seinen Selbstwert aufzubessern, nicht selten um den Preis des eigenen Lebens.

Doch Narzissmus gibt es nicht nur in Extremform, so die Autoren. Vielmehr sei er im spätmodernen Kapitalismus als kulturelle Grundfigur allgegenwärtig. So drehe sich das „Rad von Innovation, Produktion und Konsumtion (…) immer rascher“ und entwerte das schon Erreichte zugunsten des Möglichen und Zukünftigen. Vielfältige Mechanismen, wie „Werbung, Mode, Nudging, Influencing, Optimierungsangebote ebenso wie Konkurrenz und Neid“, trügen zu dieser Entgrenzung bei, indem sie dem erfolgreichen Menschen beständig vor Augen führen würden, was ihm noch fehle und was noch möglich sei.

In Social Media entsteht ein „Abgrund des Scheinens“

Die Digitalisierung wirke wie ein Verstärker und Beschleuniger dieser Dynamik. In Bildern und virtuellen Kontakten vervielfältige sich das Selbst zu einem sich endlos fortsetzenden Spiegelkabinett, – einem „Abgrund des Scheinens“ (von französisch „mise-en-abîme“) – ohne dass die „Realität der Person“ dabei noch eine Rolle spiele. „Hunger, Gier und Mangel, Spiegelungssucht und zugleich deren Vergeblichkeit“ seien die Folgen.

In einem weiteren Kapitel befassen sich die Autoren mit Narzissmus in der Politik anhand zweier Beispiele: Wilhelm II. und Donald Trump. Sowohl der letzte deutsche Kaiser als auch der gegenwärtige US-Präsident hätten „früher Deprivation, Entbehrung und Kälte“ erfahren und dadurch narzisstische Persönlichkeitsmerkmale entwickelt. Im Fall Wilhelms II. sei die „narzisstische Spaltung von Selbst-idealisierung und Selbstentwertung“ der Grund für seine irrationale Außenpolitik, eine „Überschätzung von Deutschlands militärischer Stärke“ und dadurch indirekt für den Ersten Weltkrieg gewesen.

Das Buch bleibt einseitig

Auch Trump sei „klarerweise Narzisst“, was durch den „Mangel an Respekt für Würde und Wert aller Menschen“ in der Rhetorik und Politik seiner Regierung zum Ausdruck komme. Doch nicht nur auf der weltpolitischen Bühne, sondern auch im Alltag sei Narzissmus politisch wirksam, indem Vertreter rechter Parteien „durch Hohn und (…) hämische Menschenfeindlichkeit“ dazu anleiten würden, Kränkungen und eigenes Scheitern in Ressentiments umzuwandeln.

Es ist bedauerlich, aber angesichts der zu beobachtenden Politisierung wissenschaftlicher Diskurse nicht überraschend, dass die ansonsten differenzierte Darstellung hier nicht nur plakativ und übertrieben wirkt, sondern auch eine deutlich wahrnehmbare politische Schlagseite aufweist. Zwar mag das erratische und selbstherrliche Gebaren mancher Politiker Anlass zu solchen Ferndiagnosen geben. Man fragt sich jedoch, warum Narzissten lediglich auf seiten der politischen Rechten anzutreffen sein sollen.

Dass sich psychosoziale Phänomene wie Hypermoral und Wokeness ebenfalls als Formen narzisstischer Subjektivierung analysieren lassen, liegt auf der Hand, kommt in dem Buch von Arnold und Fuchs aber nicht vor. Eine entsprechende Veröffentlichung bleibt somit ein Desiderat.