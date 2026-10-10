Warum Odysseus noch immer nach Hause will

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Nur wenige Werke der Weltliteratur haben die abendländische Kultur so tief und nachhaltig geprägt wie Homers „Odyssee“. Kein anderes „legt von der Verschlungenheit von Aufklärung und Mythos beredteres Zeugnis ab als das homerische, der Grundtext der europäischen Zivilisation“, schreiben Max Horkheimer und Theodor W. Adorno in ihrer „Dialektik der Aufklärung“. Die beiden wichtigsten Köpfe der Kritischen Theorie haben in der „Odyssee“ weit mehr als eine Abenteuergeschichte gesehen.

Selbst wer das Epos nie vollständig gelesen hat, kennt zumindest in groben Zügen seine Motive. Seit mehr als zweieinhalb Jahrtausenden erzählt es von der langen Heimkehr des Odysseus, von Irrfahrten, Verlockungen, Selbstbehauptung, von Verlust und Erinnerung – vor allem aber auch von der beinahe unstillbaren Sehnsucht nach Heimat und der Wiederherstellung einer aus den Fugen geratenen Welt.

Die erste Übertragung ins Deutsche in originaler Versform stammt von Johann Heinrich Voss Ende des 18. Jahrhunderts. Sie prägte die Homer-Rezeption über Generationen hinweg. Seither haben sich Dichter, Philosophen, Künstler und Leser über Epochen hinweg bis heute immer wieder mit dem antiken Stoff beschäftigt. Von dieser Faszination zeugen in diesem Jahr etwa Neuausgaben in Prosa (Karl Ferdinand Lempp für den Insel-Verlag) oder in Versen (Kurt Steinmann für Penguin/Menasse) sowie die kommerziell überaus erfolgreiche Kino-Adaption von Christopher Nolan (Lesen Sie hier eine JF-Rezension).

Zehn Jahre dauert die Rückkehr

Der Action-Fantasy-Film mit Matt Damon in der Hauptrolle hat seit seinem Start Mitte Juli weltweit über 1,6 Milliarden US-Dollar eingespielt. Bemerkenswerter noch als sein wirtschaftlicher Erfolg ist jedoch der von dem Film ausgehende Impuls: Junge Leute laufen nun in die Buchhandlung und wollen das Original lesen. „Was kann Besseres passieren?“, fragte die Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen kürzlich rhetorisch in einem Interview mit der Schweizer Weltwoche. Media Control meldete schon zwei Wochen nach dem Kinostart, dass die Verkaufszahlen der „Odyssee“ im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 70 Prozent gestiegen seien. Ein fast 3.000 Jahre alter Text erlebt damit eine neuerliche Konjunktur.

Die Handlung der „Odyssee“ setzt nach dem Ende des Trojanischen Krieges ein. Auf Odysseus, König der Insel Ithaka, geht die List mit dem hölzernen Pferd zurück, die schließlich die Niederlage Trojas besiegelt. Die Griechen ziehen siegreich ab, doch der Held wird zehn Jahre benötigen, um nach Ithaka zurückzugelangen.

Das Epos ist in 24 Gesänge unterteilt. Gleich im ersten berichtet die Göttin Athene, die Odysseus zur Seite steht, in der Götterversammlung von ihrem auf der Insel der Nymphe Kalypso festgehaltenen Schützling, auf dass er „des Vaterlandes vergesse“. Der göttergleiche Odysseus aber sehnt sich nur danach, „den Rauch von Ithakas heimischen Hügeln steigen zu sehn, und dann zu sterben!“ Der Held selbst tritt als handelnde Figur erst im fünften Gesang in Erscheinung.

Das alles wird in vier Gesängen geschildert

Er sitzt weinend und seufzend und jammernd am Meeresufer, gequält von dem innigsten Wunsch, wieder heimzukehren, „und zu schaun den Tag der Zurückkunft“. Es ist die literarische Urszene von Heimweh. Im älteren Gilgamesch-Epos kehrt der Herrscher und Held nach langer Abwesenheit zwar ebenfalls wieder in seine Heimat zurück. Aber sie ist dort nicht sein zentrales Motiv. Gilgamesch sucht Unsterblichkeit – und weil er sie in der Fremde nicht findet, bleibt ihm nur die Rückkehr.

Anders verhält es sich bei Odysseus. Für ihn ist es ein Herzensbedürfnis, seine Heimat und seine Familie wiederzusehen. „Denn nichts ist doch süßer als unsere Heimat und Eltern, wenn man auch in der Fern’ ein Haus voll köstlicher Güter unter fremden Leuten, getrennt von den Seinen, bewohnet“, klagt er. In den folgenden zehn Jahren muss er zahlreiche Prüfungen bestehen und Gefahren meistern: den betäubenden Lotusfrüchten der Lotophagen widerstehen, dem einäugigen Riesen Polyphem und den kannibalischen Laistrygonen entkommen, dem Gesang der Sirenen standhalten, Skylla und Charybdis passieren, jahrelang bei der in ihn verliebten Kalypso ausharren, Schiffbruch überstehen. Das alles wird hauptsächlich in nur vier Gesängen geschildert, denn bereits im dreizehnten erreicht Odysseus endlich Ithaka.

„Aber in Odysseus’ Seele fand sich kein Hauch von Gnade“

Dort erwartet ihn freilich großes Ungemach. In seiner Abwesenheit haben Freier das Gastrecht gröblichst missachtet. Sie bedrängten nicht nur Odysseus’ Frau Penelope und trachteten seinem Sohn Telemachos nach dem Leben, sondern plünderten seinen Besitz und versuchten, die Herrschaft an sich zu reißen. In der Prosaübertragung von Karl Ferdinand Lempp ruft Odysseus an dieser Stelle voll Zorn: „Ihr Hunde! Habt ihr gedacht, ich käme nicht mehr aus dem Land der Troer [Einwohner der antiken Stadt Troja] zurück? Habt ihr deshalb mein Hab und Gut verprasst, unsere Weiber vergewaltigt und meiner Gattin nachgestellt?

Weder habt ihr die Götter im hohen Himmel noch euch selbst geachtet. Ihr habt den letzten Rest von Anstand verloren! Nun werdet ihr noch in dieser Stunde alle sterben müssen.“ Es folgt die brutale, kompromisslose „Vernichtung der Gesetzlosen“ (Lempp) im Palast. Der britische Schriftsteller Stephen Fry schildert diese Szene in seiner fulminanten Neuerzählung so: „Dutzende Freier warfen sich von Panik ergriffen gegen die verschlossenen Türen, schrien danach, rausgelassen zu werden, bettelten Odysseus um Gnade an. Aber in Odysseus’ Seele fand sich kein Hauch von Gnade.“

Dabei geht es Odysseus nicht allein um seine persönliche Rache. Die Freier, eine „Jeunesse dorée von arroganten Nichtstuern“ (Kurt Steinmann), haben mit ihrem frevelhaften Verhalten ihren Untergang selbst heraufbeschworen. Wer Xenia (Gastrecht/Gastfreundschaft) missachtet, riskiert Strafe – bis hin zum Tod. Deshalb befindet sich Odysseus nach vorherrschender Lesart auch moralisch im Recht, dem frechen, respektlosen Treiben ein Ende zu setzen. Er stellt damit den Zustand wieder her, der vor dem Trojanischen Krieg herrschte, und sichert so das Überleben seiner Familie und seines Reiches – und zwar im Einklang mit dem Willen der Götter, allen voran Athene, die ihrem Schützling aktiv im Kampf beiseite steht, und Zeus als oberste ordnungsstiftende Instanz.

Aus der JF-Ausgabe 42/26.