Verschwörungstheoretiker sind immer nur die anderen

Der Begriff „Verschwörungstheorie“ wird in der Regel nur „gegen Rechts“ angewendet, und er erfolgt oft als Antwort auf Skepsis gegenüber offiziell verkündeten Erklärungen. Ein österreichischer Sammelband möchte hingegen einmal den Blick auf das gegenüber liegende Spektrum richten. Folglich widmet er sich „linken Verschwörungstheorien“.

Herausgeber Werner Reichel interpretiert die aktuelle innenpolitische Lage als einen Überlebenskampf des linken Spektrums, das Jahrzehnte lang den geistigen Überbau kontrollierte. Durch die Resultate der eigenen Politik in die Defensive geraten, fürchtet die Linke nun finanzielle Einbußen und einen Machtverlust. Um an den eigenen Lebenslügen festhalten zu können, wird das Bild eines „rechtsextremen“ Feindes, der kurz vor der Machtergreifung stünde, samt einer unmittelbar bevorstehenden Hölle gezeichnet. Und so würde zu einem Kampf gegen diesen Feind aufgerufen, zu Hass und Gewaltphantasien angestachelt sowie endgültig die „demokratische und tolerante Maske“ fallen gelassen.

Reichel hält Panikmache für bewusste Taktik

Reichel steigt tief in die Vorstellungswelt der Kämpfer „gegen Rechts“ herunter, die von Ängsten vor einer „schrillen Nazi-Apokalypse“ mit Konzentrationslagern und Massenhinrichtungen geprägt ist, gegen die „die Gemälde von Hieronymus Bosch wie ein Kindergeburtstag wirken“. Diese ständig wiederholten „Schauermärchen“ seien dazu geeignet, naive Bürger dauerhaft in einem Angstzustand zu halten. Das geschehe auch mittels der starken Ausweitung und steten Radikalisierung dieses Narrativs durch Netzwerke in Medien, „Zivilgesellschaft“ und Kunstszene. All das diene der Ablenkung von den realen gesellschaftlichen Problemen, die von der herrschenden Politik selbst verursacht worden sind.

Alexander Höferl beleuchtet den staatstheoretischen Hintergrund dieser Propaganda, also weshalb rechte Parteien oft als „Feinde der Demokratie“ geframt werden. Dieser Vorstellung läge nämlich der linke Wunsch nach einer Konsensdemokratie im Sinne Rousseaus zugrunde, die sich gegen ein pluralistisches Demokratie-Verständnis richtet. Es seien somit die Linken selbst, die die demokratischen Prinzipien längst ausgehöhlt hätten.

Der Begriff wird faktisch nur gegen die politische Rechte angewendet

Beiwerk dieser hysterischen Stimmung sind die grassierenden Verschwörungstheorien von links. Da sich der Überbau mittlerweile weitgehend in den Händen kulturmarxistisch ausgerichteter NGOs befindet, wird der Begriff heute faktisch nur gegen die politische Rechte angewendet. Andreas Tögel schreibt dazu: „‘Verschwörungstheorie’ ist zu einem in so gut wie allen Fällen pejorativ verwendeten Kampfbegriff mutiert. Wer Verschwörungstheorien anhängt, wird entweder als ein Mensch schlichten Gemüts, als ‘Aluhutträger’ oder als ein an paranoiden Wahnvorstellungen leidender Narr dargestellt, der nicht ernst zu nehmen ist.“ Tögel erinnert dabei an die Corona-Zeit, in der man Skeptiker und Kritiker der damaligen Maßnahmen als „Schwurbler“ kaltzustellen versuchte.

Dabei seien reale Verschwörungen historisch unbestritten, zum Beispiel hinsichtlich der Ermordung Julius Cäsars oder Abraham Lincolns. Auch beim Mord an John F. Kennedy erscheint die Einzeltäterthese sehr unwahrscheinlich.

Weitere Beiträge widmen sich Teilaspekten von Verschwörungstheorien. Michael Grandt analysiert die Darstellung des russischen Präsidenten Putin als „Satans“-Figur in westlichen Medien und Politikeräußerungen. Werner Reichel sieht ähnliche Bilder auch gegenüber Trump, Orbán oder Meloni fabriziert, zudem widmet er sich noch der „Multikultilüge“. Rembert R. Rosenbaum beleuchtet die Rolle von „konservativen Christen als Feindbild der Linken“. Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache schildert in einem Interview die Hintergründe der Ibiza-Affäre, die zu seinem Sturz führte. Und Martin Sellner beleuchtet schließlich noch detailliert die Rolle der Journalistengruppe „Correctiv“ und deren Kampagne über die sogenannte „Wannsee-Konferenz“ von 2023.