Unsere Grenzen sind ein Sieb

Anzeige

Wohl jeder, der sich mit Migration und Asyl befasst, ist schon über die damit verbundenen Fragen des europäischen und nationalen Rechts gestolpert. Diese sind nämlich kompliziert, verwirrend und teilweise widersprüchlich. Wer hier für sich Nachholbedarf sieht, ist mit den ersten 75 Seiten von Jan Solwyns Buch bestens bedient. Noch nie habe ich eine so klare und transparente Analyse der widersprüchlichen Rechtsgrundlagen und ihres Zusammenwirkens mitsamt den absurden Konsequenzen gelesen, wie von dem Experten für Migrations- und Sicherheitspolitik, der bei der Bundespolizei und der europäischen Grenzschutzagentur Frontex auch jahrelange die Praxis erlebte.

Dieses konfuse Rechtsgebäude in der Einwanderungspolitik ist in Jahrzehnten gewachsen. Es nahm seinen Ursprung mit der Geburt des Schengenraums und brachte es dann seit der ersten Dublin-Verordnung von 1990 zu immer neuen Auswüchsen. Diese konnten allerdings die ursprünglichen Denkfehler niemals ausmerzen, sondern kurierten immer nur an deren Symptomen herum. Das gilt bis in die Gegenwart. Auch die jüngsten Reformen unter dem Stichwort GEAS werden die in sie gesetzten Hoffnungen nicht erfüllen.

Ansturm auf europäische Außengrenze kommt früher oder später

Im Ergebnis gaben Länder wie Deutschland ihren eigenen Grenzschutz und damit die Hoheit über ihr Staatsgebiet auf und delegierten diese Aufgabe an die Länder an den Außengrenzen des Schengenraums. Diese aber waren der Aufgabe teilweise nicht gewachsen, teilweise füllten sie sie mit ihren eigenen Interpretationen. Wer an den Außengrenzen hereingelassen wurde und wird, konnte und kann nach Deutschland weiterreisen und dort so lange verbleiben, wie er dies möchte. Gern auch für immer, denn für jeden, der in die EU eingereist ist, gilt irgendwann die Freizügigkeit.

Solwyn arbeitet mit großer Klarheit heraus, dass die Freizügigkeit in den Ländern der Europäischen Union und das Fehlen der inneren Grenzen im Schengenraum eine wirksame Kontrolle der Außengrenzen voraussetzt. Diese ist aber nicht gegeben beziehungsweise in das Belieben der jeweiligen Staaten gestellt. Wenn Spanien Migranten aus Lateinamerika oder aus Marokko ein Aufenthaltsrecht gewährt, gilt dieses immer auch für Deutschland.

Die Zuständigkeitsregelungen der Dublin-Verordnung funktionieren überhaupt nicht, denn sie gelten immer nur für bestimmte Fristen, ehe das Land des tatsächlichen Aufenthalts zuständig wird. Auch das System der Überstellungen funktioniert praktisch nicht, weil es beliebig unterlaufen werden kann. Absurderweise gibt es mehr Überstellungen nach Deutschland als aus Deutschland. Die durch die schwarz-rote Bundesregierung neu eingeführten Einreisekontrollen mit Zurückweisungen an der deutschen Grenze stehen im Widerspruch zum Europarecht und werden nach der Prognose Solwyns vor dem Europäischen Gerichtshof keinen Bestand haben. Sie sind aber auch sinnlos, weil die Betroffenen die Einreise immer neu probieren können und sowieso aufgenommen werden müssen, wenn sie das Wort Asyl aussprechen.

Der nächste Ansturm an den europäischen Außengrenzen ist für Solwyn nur eine Frage der Zeit, und die Mehrheit der unerlaubt Einreisenden wird sich so lange wieder in Deutschland einfinden, wie man an den Pull-Faktoren nichts ändert. Diese sieht Solwyn vor allem im ausgebauten deutschen Sozialsystem. Eine Überlebenschance für die Einheit Europas sieht er nur, wenn ein wesentlich gestärkter und nach einheitlichen Maßstäben geführter europäischer Grenzschutz die Zahl unerlaubter Einreisen grundsätzlich auf null reduziert. Dafür reicht das bisherige Mandat der europäischen Grenzschutzorganisation Frontex nicht, und ihr fehlt dazu auch die materielle und personelle Ausstattung. Gelingt dies nicht, so Solwyns Prognose, wird sich der Schengenraum auflösen und die Europäische Union vielleicht auch sonst politisch auseinanderbrechen.

„Die europäischen Grenzen gleichen einem Sieb“

Nur mühsam zügelt Solwyn seine Ungeduld mit den verantwortlichen Politikern und sein Entsetzen über sie. Claudia Roth weist er nach, dass sie in bezug auf Asyl das Grundgesetz nicht kennt, und für Friedrich Merz zeigt er anhand verschiedener Äußerungen, dass ihm das europäische Asyl- und Einwanderungsrecht offenbar unbekannt ist. Da die zuständigen Politiker aber gar nicht so dumm sein können wie sie scheinen, liegt für Solwyn (und für den Rezensenten) die Schlussfolgerung nahe, dass sie aus opportunistischen Gründen die Unwahrheit sagen, um sich über die Runden zu retten.

Das gilt zum Beispiel seit vielen Jahren für die immer neuen Abschiebungsinitiativen, die doch zu keinem Anstieg der Zahlen führen und die Wiedereinreisen gar nicht erfassen. Solwyn schließt mit den Sätzen: „Deutschen und europäische Politikern zuzuhören, wie sie über eine Grenz- und Migrationspolitik sprechen, die sie entweder nicht verstehen oder nicht willens sind, radikal neu zu entwerfen, ist einfach nur noch ermüdend. Die europäischen Grenzen gleichen einem Sieb mit elf Löchern, in die beständig eine Menge Wasser fließt. Jedes Jahr lese und höre ich neue Vorschläge, wie man seine zehn Finger anordnen müsse, um den Durchfluss aufzuhalten. Auf die Idee, das Sieb auszutauschen, kommt seit Jahrzehnten niemand.“

Aus der JF-Ausgabe Nr. 42/26.