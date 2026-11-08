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Buchrezension: Martin Heideggers Flucht aus der Wirklichkeit

Buchrezension: Martin Heideggers Flucht aus der Wirklichkeit

Buchrezension: Martin Heideggers Flucht aus der Wirklichkeit

Links sieht man Martin Heidegger ernst dreinblicken, daneben macht Fritz Heidegger Albernheiten
Links sieht man Martin Heidegger ernst dreinblicken, daneben macht Fritz Heidegger Albernheiten
Während der Philosoph Martin Heidegger (l.) nachdenkt, macht sein Bruder Fritz Späße. Foto: Martin-Heidegger-Archiv-Messkirch
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Martin Heideggers Flucht aus der Wirklichkeit

Der große Denker und der kleine Bruder: Ein neuer, monumentaler Briefwechsel zeigt Martin Heidegger abseits seiner Philosophie – zwischen Familienkummer, Kriegssorgen, Schwarzwälder Speck und einer Abkehr von der Welt um ihn herum.

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Während der Philosoph Martin Heidegger (l.) nachdenkt, macht sein Bruder Fritz Späße. Foto: Martin-Heidegger-Archiv-Messkirch
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