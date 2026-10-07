In Israel ist nichts, wie es scheint

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Tuvia Tenenbom beschreibt in seinem neuesten Buch einen acht monatigen Aufenthalt mit seiner Frau unter jüdischen Siedlern in Judäa und Samaria. Er sprach mit Religiösen, Säkularen, Politikern, IDF-Soldaten und Arabern und tat das, was viele einseitig berichtende Nahost-Korrespondenten seit Jahren verweigern, nämlich das Gespräch zu suchen, zuzuhören und die Wirklichkeit festzuhalten. Tenenbom, selbst säkularer Jude, zerlegt Klischees, die in den Siedlern nun eine fanatische rassistische, außerhalb der Gesetze stehende Bewegung sehen. In dieser Sichtweise seien sie immer die Angeklagten, die vom Staat in einem rechtlosen Raum freie Bewegungsfreiheit zugestanden bekommen.

In den historischen Betrachtungen geht er weit zurück und spricht vom „biblischen Israel“, Judäa und Samaria als Kernland des ersten Israel. Noch vor den Siedlern besucht er die uralte Glaubensgemeinschaft der Samariter, die seit 2.700 Jahren dort leben. Die nur einige hundert Samariter in der Nähe von Nablus verstehen sich als Nachkommen der biblischen Israeliten. Sie sind weder Juden, Christen noch Moslems, pflegen aber zu allen Religionsgemeinschaften beste Beziehungen.

Bei den Siedlern angekommen, wird er anfangs mit großer Skepsis empfangen, dann aber schnell in das Gemeinschaftsleben integriert. Er lernt im Grunde freundliche Menschen kennen, die den Rechtsstaat achten und besttebt sind, „jüdisch zu leben“, was bedeutet Familien zu gründen, das Land zu bestellen und ihre Herden darauf weiden zu lassen. Dass es sich bei dem Errichten neuer Siedlungen um Annexionen palästinensischen Besitzes handelt, weist Tenenbom zurück. „Israel würde die gesamte Unterstützung der USA verlieren, wenn dies geschehe“, glaubt er.

Übergriffe auf Palästinenser durch israelische Siedler

Sein Reisebericht schildert die Begegnungen mit den Siedlern durchweg positiv. Tatsächliche Übergriffe auf Palästinenser redet Tenenbom klein, sie würden nur von einer Minderheit, wenigen extremistischen Jugendlichen unter den jüdischen Siedlern, verübt. Doch nach Erscheinen des Buches, im Hochsommer 2026, offenbarte sich ein anderes Bild. Besetzungen von palästinensischem Land durch militante Siedler, begleitet von Brandstiftungen, Sachbeschädigungen und Zusammenstößen mit IDF-Soldaten haben in einem Ausmaß zugenommen, dass sich nun sogar die israelische Regierung zum Handeln gezwungen sieht.



Diese aktuellen Entwicklungen offenbaren, dass die Region in ständiger Unruhe bleiben wird und nichts so einfach ist, wie von Tenenbom beschrieben. Auch nach den Ende Oktober stattfindenden Wahlen wird die zentrale Frage, „wem dieses Land gehört“, weiter die politische Agenda beherrschen.

Aus der JF-Ausgabe Nr. 41/26.