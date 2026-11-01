Günter de Bruyn – Der stille Widersacher der Systeme

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„Mein Leben spielte sich zwar in der DDR ab, aber es blieb doch mein Leben“, schrieb der Schriftsteller Günter de Bruyn im 1996 erschienenen zweiten Band seiner Autobiographie. Wohl dem, der Ähnliches von sich sagen kann, denn egal, in was für Staaten oder Systemen man lebt: Wer sich von ihnen absorbieren lässt, ob durch Unterwerfung, Anpassung oder permanenten Widerstand, der überlässt sein Ich den äußeren Mächten, um irgendwann festzustellen, dass weder die eine noch die andere Seite die richtige ist. De Bruyns Haltung war die des distanzierten Einzelgängers.

Ihm standen der naiv-listige Überlebenskünstler Schweijk und Don Quixote, der Kämpfer gegen Windmühlen, erklärtermaßen näher als Goethes Wilhelm Meister, der nach Vervollkommnung seiner Persönlichkeit und der Gesellschaft strebt.

Von Gesellschaftsutopien oder einem Erziehungsauftrag der Literatur hat er nie etwas gehalten. Ein Grundmotiv seiner Romane ist die Fähigkeit der Menschen, ein System aus sich gegenseitig bestätigenden Lügen zu errichten, sich einzupassen und – unglücklich zu sein. Zum Beispiel wird im Roman „Neue Herrlichkeit“ ein junger Mann für eine gehobene Karriere im Staatsapparat zugerichtet. Seine Eltern gehören der DDR-Nomenklatura an und erwarten von ihm, dass er eine Laufbahn im diplomatischen Dienst absolviert.

Er arbeitete zunächst als Bibliothekar

Nach einer kurzen Phase der Selbstbefreiung beugt er sich ihrem und dem Druck der Institutionen und verzichtet auf sein mögliches Lebensglück – ein Musterbeispiel für den entfremdeten, emotional unterversorgten Menschen (nicht nur) im Sozialismus, den der Hallenser Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz nach 1989 beschrieben und analysiert hat. De Bruyns Roman erschien 1984 in der Bundesrepublik und mit einjähriger Verspätung in der DDR.

Geboren wurde er am 1. November 1926 in Berlin. Eine Kriegsverwundung lähmte längere Zeit sein Sprachzentrum. Er arbeitete zunächst als Bibliothekar, was seiner kontemplativen Persönlichkeit entsprach. Zum Einstieg in sein Werk empfiehlt sich der Roman „Märkische Forschungen“ aus dem Jahr 1978. Er enthält eine amüsante und komplexe Persiflage auf eine volkspädagogische Geschichtspolitik und den ideologisierten Wissenschaftsbetrieb.

Der vergessene – rein fiktive – Dichter Max Schwedenow aus der Zeit der Befreiungskriege soll anlässlich eines Jubiläums in der DDR als „märkischer Jakobiner“ populär gemacht werden. Ein Geschichtsprofessor namens Winfried Menzel – eine Anspielung an Ludwig Börnes „Menzel der Franzosenfresser“ – hat über ihn eine 600 Seiten dicke Biographie verfasst.

War Metternich ein Despot – oder hielt er Despoten in Schach?

Ein angeblich von Schwedenow stammendes Märchen vom Rotkäppchen interpretiert Menzel als Aufruf zur „nationalen Erhebung“. Der Wolf, das ist Napoleon, der das Mädchen im Wald zum Blumenpflücken überredet, laut Menzel ein Verweis auf die blaue Blume der Romantik, die die Deutschen in Traumwelten entführt und vom politischen Handeln fernhält. Währenddessen sucht der Wolf die Großmutter auf. Sie ist das Symbol des deutschen Philisters, der zu schwach ist, sich fremder Gewalt zu erwehren. Doch ein Jäger aus Lützows wild-verwegener Truppe besiegt das Untier, und das Rotkäppchen schlüpft als deutsche Marianne aus seinem Bauch.

Konkret handelt es sich um eine Parodie auf die Jean-Paul-Biographie von Wolfgang Harich, der 1956 als Freigeist ins Zuchthaus gesteckt worden war und daraus acht Jahre später gebrochen als Dogmatiker entlassen wurde. Nur taucht ein unerwarteter Störenfried auf, der märkische Dorfschullehrer und Hobbyhistoriker Ernst Pötsch, der herausgefunden hat, dass Schwedenow mutmaßlich mit einem adligen preußischen Oberzensor identisch ist, sich also schlecht eignet, um sozialistisches Regional- und Staatsbewusstsein zu stiften.

Seine Erkenntnisse werden unterdrückt. Pötsch hilft es auch nicht, dass er sein Manuskript an einen interessierten Geschichtsprofessor im Westen schickt, einen ausgewiesenen Kenner der von Metternich initiierten Karlsbader Zensur-Beschlüsse von 1819 (Lesen Sie hier einen JF-Geschichtstext). In seiner Antwort weist er Pötsch nach, dass er einem ähnlich dogmatischen Fortschrittsverständnis wie Menzel anhängt. Metternich sei keineswegs ein Despot und Unterdrücker der geistigen Freiheit gewesen, vielmehr hätte er die nationalistischen Schreihälse in die Schranken gewiesen, die das Zeug zu wirklichen Despoten hatten.

Natürlich war de Bruyn ins Blickfeld der Stasi geraten

Diese Deutung folgt – in gehöriger Zuspitzung – Golo Manns Biographie über den Metternich-Vetrauten und Zensor Friedrich von Gentz. Der West-Professor hält noch eine weitere Lehre für das Landei im Osten parat: „Sicherheit, Stabilität und Frieden“ und die Absage an den „preußisch-deutschen Nationalismus“ seien heute das Gebot der Stunde! Und damit – schlussfolgert der Leser – auch die Absage an die Wiedervereinigung. Mehrmals deutet de Bruyn das Problem der deutschen Teilung an, etwa als Pötsch in Berlin auf der Suche nach Schwedenows Grab plötzlich „vor einer Mauer stand, die höher war als Friedhofsmauern sonst“.

Anders als viele Schriftstellerkollegen hat de Bruyn das Ende der DDR ohne Bedauern registriert. Illusionen über den Westen hat er freilich nicht gehegt. Auf dem Evangelischen Kirchentag 1993 in München sagte er: „Sich selbst treu bleiben zu können hieß, möglicherweise altmodisch oder anormal zu werden. War doch für die in das ummauerte Staatsgebilde Hineingeborenen selbst die Mauer und die Zweiteilung Berlins normal. Unsicher machten auch die Reaktionen des Westens. Mancher Bundesbürger, der die Übel des eigenen Staates erkannte, gab zu erkennen, dass er eine verbesserte DDR für eine mögliche Alternative hielte. Man traf auf (West-)Politiker, die vom Staatsratsvorsitzenden (Erich Honecker) hell begeistert waren, auf Journalisten, die ihn sogar für geistreich hielten.“

Natürlich war de Bruyn ins Blickfeld der Stasi geraten. Rückblickend hat er darüber gesprochen, mit wieviel Angst es verbunden war, den jahrelangen Anwerbeversuchen endlich ein deutliches Nein entgegenzusetzen. Er zitierte Novalis: „Alle Ängstlichkeit kommt vom Teufel, der Mut und die Freudigkeit aber kommen von Gott.“ Im Zweifelsfall bezog er klar Position. 1976 protestierte er gegen die Biermann-Ausbürgerung, 1987 forderte er öffentlich die Abschaffung der Zensur, und 1989 lehnte er die Annahme des Nationalpreises der DDR aus politischen Gründen ab.

Das Buch ist ein Rundumschlag

Nach 1989 hat der Fontane-Verehrer sich dem brandenburgisch-preußischen Sujet zugewandt und zahlreiche regional- und kulturgeschichtliche Bücher veröffentlicht, darunter „Preußens Luise. Vom Entstehen und Vergehen einer Legende“ und den mit Fotos von Barbara Klemm ausgestatteten Band „Mein Brandenburg“. “ 2018, inzwischen 92jährig, veröffentlichte er wieder ein belletristisches Werk, einen kleinen Roman, der im Untertitel ironisch „Ein ländliches Idyll“ heißt. Die Handlung spielt in der Zeitspanne vom Herbst 2015 bis zum Sommer 2016, als Deutschland im Bann von Merkels Grenzöffnung stand.

Das Buch ist ein Rundumschlag gegen die Gendersprache, gegen die bundesdeutsche Verachtung des Eigenen, gegen Merkels „Wir schaffen das“, gegen die Unterwürfigkeit vor dem Islam und gegen die evangelische Kirche, die vom Klima statt von Gott predigt, gegen die Mitläufer, für die das Jahr 1989 keine „Wende“ bedeutete, sondern eine „Fortsetzung“ ermöglichte.

Günter de Bruyn starb 2020. Eine Stiftung mit seinem Namen kümmert sich um den Nachlass. Sein 100. Geburtstag gibt Anlass, sich an einen großartigen Schriftsteller und noblen Charakter zu erinnern.