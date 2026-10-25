Erich Loest und die gemordete Zeit

Anzeige

Im November 1983 schrieb Erich Loest an seinen Schriftstellerkollegen Bernd Jentzsch: „Mensch, was haben wir nicht alles hinter uns“. Zwei Jahre zuvor war Loest aus Leipzig in die Bundesrepublik übergesiedelt, Jentzsch hatte sich 1976 zum Verbleib in der Schweiz entschlossen, nachdem ihm in der DDR Verfolgung drohte.

Der Band mit Briefen von und an Erich Loest wird eröffnet mit Gefängnispost, die er an seine Frau und seinen Sohn schickte. Sieben Jahre lang, von 1957 bis 1964, war er aus politischen Gründen inhaftiert, die meiste Zeit im berüchtigten Zuchthaus Bautzen II. Die Zuversicht und Heiterkeit, die zu vermitteln er sich bemühte, wirkt noch beklemmender, wenn man seine Autobiographie kennt, in der er seine Haft- als „gemordete Zeit“ beschreibt.

Im Buch ist auch das Antwortschreiben des Schriftstellerverbandes an Loests Ehefrau vom September 1961 abgeduckt, in dem ihr mit Bedauern mitgeteilt wird, dass die Bemühungen um eine Schreiberlaubnis für ihren Mann vergeblich waren. Die Staatsanwaltschaft habe mitgeteilt, dass eine solche „besondere Vergünstigung im Strafvollzug“ sich nicht rechtfertigen ließe. Einige Monate nach der Entlassung traf der von der Haft Gezeichnete auf Christa Wolf. Sie erkannte ihn nicht. Als er seinen Namen nannte, drückte ihr Gesicht helles Entsetzen aus.

Die Sowjets wollten lieber Dieter Noll

Am 24. Februar wurde an Loests 100. Geburtstag erinnert (Lesen Sie den Text hier) Als der schwerkranke Schriftsteller sich am 12. September 2013 zum Suizid entschloss, lag ein deutsches Jahrhundertleben mit schmerzhaften Brüchen hinter ihm. Der Sohn eines Eisenwarenhändlers aus dem sächsischen Mittweida war 1944 zum Kriegsdienst eingezogen worden. Im selben Jahr war er der NSDAP beigetreten. Er nahm an „Werwolf“-Aktionen teil (Lesen Sie hier einen JF-Geschichtstext) und geriet kurzzeitig in Kriegsgefangenschaft. 1947 wurde er Mitglied der SED, arbeitete als Journalist und ab 1950 als freischaffender Schriftsteller.

Sein Romanerstling „Jungen die übrig blieben“ schildert ungefiltert die brutale Kriegswirklichkeit, erzählt von Tod, Verstümmelung, von der Kriegsgefangenschaft in Russland und in Frankreich, wo Gefangene durch Hungerrationen zum Eintritt in die Fremdenlegion motiviert werden. Die Glücklichen, die nach Hause kommen, sind illusions- und haltlos und schlagen sich mit Kleinkriminalität durch. Von politischen Wegweisungen im Sinne des Sozialistischen Realismus war der Roman fast völlig frei.

Der Erfolg beim Publikum wurde Loest verdorben durch eine Rezension in der Täglichen Rundschau, der Zeitung der Sowjetischen Militäradministration. Die „erbärmliche Haltung“ von Loests Hauptfigur, hieß es, könne man mit ihrer Jugend rechtfertigen. Aber: „Kriegserinnerungen müssen heute so geschrieben sein, dass sie dem Frieden dienen und nicht nur einer vielleicht unbewussten Selbstrechtfertigung des Autors.“ Einer beschädigten und dezimierten Generation wurde das Recht auf die Authentizität ihrer Erfahrungen und Erinnerung abgesprochen. Zehn Jahre später legte der ungefähr gleichaltrige Dieter Noll mit den „Abenteuern des Werner Holt“ den gewünschten Roman vor, der das Kriegserlebnis mit dem antifaschistischen Lernprozess verband.

1957 geriet Loest in die Verhaftungswelle

Der Karriereknick, den Loest nun erlebte, hing auch mit der politisch-ideologischen Konsolidierung innerhalb der Partei zusammen. Wer kleinbürgerlicher Herkunft war oder die NS-Zeit in der Westemigration verbracht hatte, galt als unsicherer Kantonist.

Loest rehabilitierte sich mit dem Kolportageroman „Die Westmark fällt weiter“, der im geteilten Berlin spielt und dem eine klare Gut-Böse-Kennung zugrunde liegt. Nach der Verhaftung des Autors verschwand er aus Bibliotheken und Buchläden. Wer ein Exemplar im privaten Bücherschrank bewahrte, besaß mit fortschreitender Zeit etwas Besonderes: Der verblassende Schutzumschlag zeigte ausschnittweise einen Stadtplan, der die Topographie West-Berlins, das nach dem Mauerbau auf DDR-Karten nur eine graue Fläche bildete, mit einschloss.

Gut zwei Wochen nach dem Aufstand vom 17. Juni 1953 machte der 27jährige mit dem im Börsenblatt für den deutschen Buchhandel veröffentlichten Aufsatz „Elfenbeinturm und Rote Fahne“ von sich reden, in dem er offene, wirklichkeitsnahe Medien forderte. 1957 geriet er in die Verhaftungs- und Prozesswelle, die sämtliche reformsozialistischen Bestrebungen in der DDR unter sich begrub. Er wurde wegen „konterrevolutionärer Gruppenbildung“ abgeurteilt.

Noch hundert Jahre sollte die Mauer stehen, verkündete er 1989

In Loests umfangreichem Werk überwiegt der zeitdokumentarische den künstlerischen Wert. Es ragen vor allem seine zweibändige Autobiographie („Durch die Erde ein Riss“, „Der Zorn des Schafes“) sowie der 1978 unter großen Schwierigkeiten erschienene Roman „Es geht seinen Gang oder Mühen in unserer Ebene“ hervor. Die sozialistische Utopie ist auf den zähen Alltag zwischen Plattenbauwohnung, Schrankwand und Urlaub im Erzgebirge geschrumpft. Nach der Vorstellung Erich Honeckers sollte es endlos so weitergehen.

Noch hundert Jahre sollte die Mauer stehen, verkündete er 1989. Bei ihrem Bau im August 1961 waren Intellektuelle und Künstler davon ausgegangen, dass es sich um eine temporäre Angelegenheit handelte. Nun würde der Sozialismus ohne feindliche Einflüsse zu voller Blüte kommen, und die gewaltsam gestoppte Abwanderung von Ost nach West würde sich sogar umkehren. Auch Loest nannte die Grenzschließung im Gefängnisbrief einen „Glücksfall“, was freilich auch – oder vor allem – eine Loyalitätsbekundung an die mitlesenden Zensoren gewesen sein dürfte. Falls er Hoffnungen auf eine vorzeitige Entlassung hegte, waren sie vergeblich.

Die Briefe sind nicht chronologisch, sondern nach Adressaten geordnet, was den Leser zu Zeitsprüngen zwingt. Sie sind gerichtet an Schriftstellerkollegen, an Weggefährten in Ost und West, an Walter Janka, Walter Kempowski, Sarah Kirsch, Günter Kunert, Christa Wolf, an Kulturbürokraten in der DDR, später an Politiker wie Kurt Biedenkopf oder Wolfgang Thierse. Pikante Histörchen oder tiefschürfende politische oder ästhetische Betrachtungen finden sich kaum. Es geht um Persönliches oder Pragmatisches, etwa um den Kampf mit der Zensur. Seine polemische Publizistik gab Anlass zurWiderrede. Zum besseren Verständnis sind einige der erwähnten Texte im Anhang abgedruckt. Die Briefe sind Fußnoten zu einem immensen Lebenswerk.

Ihm wurde ein dreijähriger Auslandsaufenthalt gewährt

Der Briefwechsel mit dem Schriftsteller und Lektor Walter Püschel, in dessen Ferienhaus Loest nach der Haftentlassung den ersten Sommerurlaub verbringt und der ihm zum Freund wird, endet unfroh. 1992 stellt sich heraus, dass Püschel von 1964 bis 1983 ein Stasi-IM war. Ausführlich erklärt er Loest den tragischen Hintergrund. Er stammt aus dem Sudetenland, trat 17jährig 1944 in die Waffen-SS ein, wurde in einem tschechischen Gefängnis krankenhausreif geprügelt. Später erpresste die Stasi ihn mit der SS-Vergangenheit. Seine manisch-depressive Tochter und sein jüdischer Schwiegersohn sollten davon nichts erfahren. Lediglich „Spielmaterial“ habe er übermittelt, versichert er Loest. Es werden noch einige kurze Briefe getauscht, doch der Bruch ist unheilbar.

Am 1. Februar 1981 schrieb Loest an Erich Honecker, dass die Pressionen gegen ihn seine schriftstellerische Existenz in der DDR unmöglich machten. Er bat darum, ihm für fünf Jahre die mehrfache Aus- und Einreise zu ermöglichen. Ihm wurde ein dreijähriger Auslandsaufenthalt mit einmaliger Aus- und Wiedereinreise gewährt. In einem weiteren Schreiben an Honecker stellte er dar, wegen der Invalidität seiner Frau bedeute diese Beschränkung „eine große Härte“. Er bat nochmals um die Möglichkeit der mehrfachen Aus- und Einreise, doch es blieb bei der schikanösen Regelung.

Günter Grass schrieb ihm, sie beide seien doch „gelernte Sozialdemokraten“. Loests Auftritt 1994 vor der SPD-Bundestagsfraktion auf Einladung Wolfgang Thierses geriet jedoch zum Fiasko. Die meisten Anwesenden hörten ihm gar nicht zu. Die freundliche Beziehung zu Thierse endete 2009 gleichfalls mit einem Eklat. Loest hatte einen Artikel mit einer Bemerkung beendet, die Thierse (und Merkel) als opportunistische Systemwechsler erscheinen ließ. Thierse reagierte tief verletzt: „Ich werde Dir diese Bösartigkeit nicht vergessen.“ Im Oktober 1989 hatte der zwischenzeitliche Wahl-Bonner Loest gegenüber dem Leipziger Maler Wolfgang Mattheuer eingeräumt: „Unsereiner hat Eure Abhängigkeiten nicht mehr im Blut …“

Heute wirkt Brauns Satz ganz frisch und aktuell

Überhaupt war Loest, der nach dem Ende der DDR nach Leipzig zurückgekehrt war, in seinen Einschätzungen nicht immer trittsicher. So holte er 2002 unter der Überschrift „Wider die Dunkelmänner unserer Zeit“ in der Wochenzeitung Die Zeit zum Rundumschlag gegen vermeintliche Schwarzseher, Miesmacher und DDR-Nostalgiker aus, zu denen er auch den Wittenberger Pfarrer Friedrich Schorlemmer und den Schriftsteller Volker Braun zählte.

Als Beleg diente ihm unter anderem das Zitat von Braun: „Wir haben die Morgenröte entrollt, um in der Dämmerung zu wohnen.“ Der Angegriffene wies in seiner zornig-pointierten Antwort darauf hin, dass der Satz dem Theaterstück „Die Übergangsgesellschaft“ von 1982 entstamme. Loest lenkte zerknirscht ein.

Heute wirkt Brauns Satz ganz frisch und aktuell. Loests kritischer Geist, der auch in den späten Briefen immer wieder aufblitzt, würde sich dem heute kaum verschließen.