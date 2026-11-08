Ein Roman erzählt vom verpassten Leben

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Für die getreue Leserschaft Hans-Ulrich Treichels ist sein neuester Romanheld ein alter Bekannter. Er ist mit seinem Autor gealtert, doch immer noch derselbe. Die Hauptfiguren in den Büchern Treichels heißen Andreas, Albert, Stephan, Georg oder Franz. Bernhard setzt die Reihe fort. Er steht kurz vor seinem 70. Geburtstag, hat Wirtschaftswissenschaften und Politologie studiert und – im Unterschied zu seinen Vorgängern – eine akademische Karriere absolviert. Keine ganz große Karriere zwar, doch immerhin hat er es zum Fachhochschulprofessor gebracht. Seine Pension ist gesichert, die Gesundheit passabel.

Doch mit dem Eintritt in das Rentnerdasein hat sich eine große Leere aufgetan. Seine Frau hat ihn für einen unwesentlich jüngeren, nur geringfügig besser situierten Mann verlassen, was er sich nicht erklären kann. Ihre Ehe war kinderlos geblieben. Bernhard lebt in Berlin, wo sein Lebensumfeld sich auf Wilmersdorf beschränkt, einen Stadtteil, den man je nach Wohnlage gut- oder kleinbürgerlich nennt. Studiert und gearbeitet hat er nicht weit weg in Dahlem, in Berlin-Dahlem, an der Freien Universität. Womit soll er nun als rüstiger Pensionär die Leere auffüllen? Er hatte immer auf den Kairos, auf den richtigen Moment gewartet, doch wollte er sich nicht einstellen oder er hat es versäumt, die Gelegenheit beim Schopf zu packen.

Seine größte Zeit war zweifellos das Jahr im italienischen Salerno gewesen, einer Stadt, von der die meisten – wenn überhaupt – nur wissen, dass sie sich in der Nähe von Neapel befindet. Nach seinem Studium hatte er an der dortigen Universität eine befristete Lektorenstelle für den Bereich Deutsch als Wirtschaftssprache erhalten. „Es war ein Honorarvertrag ohne Sozialleistungen. Ein Vertrag für die akademische Unterschicht und damit passend für Menschen, die nur eine Übergangslösung suchten.“

Es ist Liebe auf den ersten Blick

Er freundet sich dort mit Alberto an, einem ungefähr gleichaltrigen Studenten, dessen Vater eine Badeanstalt betreibt. Das Geschäft läuft nicht gut. Ob das reparaturbedürftige alte Kinderkarussell, das im Depot eingemottet ist, neue Kundschaft anzieht? Soll man es wieder flottmachen? Der Vater hat nicht mehr die Kraft dazu, Alberto wälzt entschlusslos alte Baupläne, und Bernhard weiß nicht, was er raten soll. Da tritt Arianna, eine Bekannte von Alberto, in sein Leben. Bernhard nimmt sie zunächst nur für einen kurzen Moment wahr, aber das „Ciao ragazzi“, mit dem sie sich verabschiedet, prägt sich ihm unauslöschlich ein.

Es ist Liebe auf den ersten Blick. „Das hatte Bernhard gleich gefallen, dieses vertraute ‘Ciao ragazzi’. Als würden sie einander schon seit ewigen Zeiten kennen. Was für Arianna und Alfredo ja auch gelten mochte, aber nicht für Arianna und Bernhard. Ihn hatte Arianna jetzt zum ersten Mal gesehen. Und er sie gleichermaßen. Er spürte ein geradezu kindliches Vertrautheitsgefühl gegenüber Arianna, das sich freilich mit einem durchaus erwachsenen Interesse an der Frau vermischte (…) Wie schön sie war, dachte Bernhard und wusste zugleich, dass er das gar nicht beurteilen konnte. Da waren ja nur für einen kurzen Moment ihr lockiger Kopf und ihre dunklen Augen zu sehen gewesen. Begleitet von dem besonderen Klang ihrer Stimme.“

Der Leser weiß bereits: Da wird nichts draus. Der Kairos ist verpasst. Gewiss, in Bernhard arbeiten Lebenslust und -gier, die er aus Unsicherheit jedoch immer wieder zurückstaut. Ständig wägt er Gründe und Gegengründe, Chancen und Risiken ab, trägt Bedenken mit sich herum, reflektiert die Wirkung, die er möglicherweise auf andere macht. Ihm fehlen die zupackende Entschlusskraft, die aus dem instinktiven Einverständnis mit dem eigenen Selbst kommt.

Der Leser hat Verständnis für Elisabeth

Zurück in Berlin, heiratet er Elisabeth, der er oft und gern von Salerno erzählt. Nicht von Arianna natürlich, sondern von den Toilettenschüsseln, die aus der Badeanstalt geklaut wurden und kurz darauf auf dem Schwarzmarkt in Neapel wieder auftauchten. Woraus sich damals ein nachgerade philosophisches Problem ergab: Sollte Alfredos Vater sie als Hehlerware billig zurückkaufen und so die Diebe finanzieren und den Diebstahl legitimieren? Oder sollte er neue Schüsseln kaufen und das Risiko eingehen, dass die Neuware weitere diebische Begehrlichkeiten weckt? Der Leser hat Verständnis für Elisabeth, die eines Tages rigoros erklärt, sie möchte bitte nichts mehr von Toilettenschüsseln hören.

Nach 40 Jahren, in denen er mit Alfredo, seinem italienischen Alter ego, sporadisch Kontakt über Briefe und Mails gehalten hat, kehrt er nach Salerno zurück. Alfredo hatte zwischenzeitlich als Bahnhofsvorsteher gearbeitet, dann aber den Entschluss gefasst, die Sicherheit des Beamtenstandes aufzugeben und die Badeanstalt zu übernehmen. Arianna, eine zupackende Ingenieurin, ist im Begriff, das alte Karussell in Gang zu setzen. Bernhard ist beeindruckt: „Es stand dort wie selbstverständlich. In aller Ruhe gewissermaßen und im besten Einvernehmen mit sich und der Welt.“ Aber nur für eine letzte Ehrenrunde, wie Arianna ihm verrät, denn das Material ist unrettbar verschlissen. Auch teilt sie ihm mit, dass ihre Ehe schon zerbrochen war, als sie und Bernhard sich kennenlernten. „Und das geht hin und eilt sich, dass es endet, / und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel“, heißt es in Rilkes Gedicht „Das Karussell“.

Die Reise führt in eine triste Bergarbeiterstadt auf Sardinien

Es gibt ein bisschen zuviel Karussell-Symbolik im Roman. Sie wäre auch gar nicht nötig gewesen. Es ist kein sehr großes Buch, das Treichel vorgelegt hat, aber man kann die Lektüre genießen, und im Kontext seines Gesamtwerks nimmt es einen wichtigen Platz ein. Treichels Helden leiden durchweg an Lebensangst, am versäumten Leben, an Eltern- und Mutterkomplexen. „Bleich, mit wässrigen Augen und teigig um das Kinn und die Wange herum.“ Albert, der Romanheld aus dem „Irdischen Amor“ (2002), erschrickt vor seinem Spiegelbild. Der Student der Kunstgeschichte war Elena in ihre Heimat nach Italien gefolgt. Leider führt seine italienische Reise ihn statt nach Rom oder Florenz in eine triste Bergarbeiterstadt auf Sardinien. Sein Versuch, Kunst und Leben zur Deckung zu bringen, endete im Hinterzimmer einer Bauruine. „Poveretto“, „armer Kerl“, sagte Elena ihm zum Abschied.

Nicht besser erging es Georg Zimmer im Roman „Tristanakkord“ (2000), einem Germanistik-Absolventen, der am Tropf des Sozialamts hing. Durch einen Zufall war er an einen weltberühmten Komponisten und in den Kultur-Jet-Set geraten, wo er von einer Peinlichkeit in die nächste stolperte, immer „sehnsüchtig-traurig und irgendwie unerlöst“.

„Verbrenn die armen Träume“

Die Entwicklungslinie der Treichelschen Helden geht zurück auf den Roman „Der Verlorene“, (1988), der den Ruf des Autors begründete. Darin wird aus der Sicht des Ich-Erzählers eine Kindheit in Ostwestfalen geschildert. Die Eltern sind Vertriebene aus Ostpreußen, der ältere Bruder ist auf der Flucht verlorengegangen. Schuldgefühle und Verlustschmerz werden durch Pflichterfüllung, Fleiß, Disziplin unterdrückt. Die Eltern stürzen sich in die Arbeit, tragen zum Wirtschaftswunder bei, der Vater wird ein erfolgreicher Fleischgroßhändler. Ihre innere Not beschweigend, sich nach außen verhärtend, können sie dem Sohn keine emotionale Sicherheit und kein sicheres Selbstbewusstsein mit auf den Lebensweg geben. Als er das Kühlhaus von Dieben ausgeräumt vorfindet, stirbt der Vater den Herztod.

Hans-Ulrich Treichel, Jahrgang 1952, ist der Archäologe unterdrückter Lebensängste im Nachkriegsdeutschland. Seine Romanhelden sind die verunsicherten Kinder der Wiederaufbau-Generation. Auch Bernhard vermutet, dass „er die Kriegsängste seiner Eltern gespeichert“ hat. Diese Prägungen, diese Lebensmuster wirken nicht nur im Westen. „Die haben harte Hände und ein hartes Herz/ Die streiten ohne Ende und die sterben früh/ Die suchen ein Vergnügen und finden nur den Schmerz/ Die können lügen, aber leben können die nie“, heißt es in einem Lied von Gerhard Gundermann, einem Generationsgefährten Treichels in der DDR.

„Verbrenn die armen Träume/ Reiß das Häuschen nieder“, lauten die folgenden Verse. Auch im „Karussell“ löst der Schmerz über Versäumtes sich in lebensweiser Ironie auf: „Neidisch war er nicht. Dafür war er zu alt. Aber ein wenig traurig schon.“