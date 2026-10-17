Deutschland muss zurück zur Kernkraft

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„Zeit für Kernkraft“ ist ein fachlich kompetent und didaktisch klug aufgebautes Sachbuch für die notwendige energiepolitische 180-Grad-Wende in Deutschland. Bereits das Autorenteam zeigt die gesamte Bandbreite des Themas: auf der einen Seite Fritz Vahrenholt, seit vierzig Jahren politischer und technischer Vordenker der deutschen Energiebranche. Auf der anderen Seite der noch wenig bekannte Björn Peters, CFO eines Startups, das Kernkraftwerke der 4. Generation entwickelt.

Gemeinsam räumen beide gleich zu Beginn umfangreich mit den fünf typischen Einwänden gegen Kernenergie von Endlager über Radioaktivität, Störfälle, Kosten bis Proliferation auf, indem sie ihnen die Lösungen durch die verschiedenen Entwicklungen der Kernkraftwerke der 4. Generation gegenüberstellen. Dabei verbleibt das Buch nicht auf der theoretischen Ebene von Reaktortypen, sondern zeigt verschiedene erfolgreiche technische Neuentwicklungen im Einsatz, beispielsweise Thorium-Reaktoren in China. Diese sind durch Thorium nicht nur effizienter und sicherer, sondern reduzieren den Bedarf an Kühlwasser in den Kreisläufen stark. Dieser Aspekt ermöglicht eine völlig neue Standortauswahl, wenn Reaktoren nicht mehr entlang großer Flüsse gebaut werden müssen.

So zeigen die Autoren aber auch den traurigen Weg Deutschlands von der technischen Weltmacht bei der Kernenergie hin zum energiepolitischen Geisterfahrer. Sowohl der Einsatz von Thorium als auch Kugelhaufen oder Wiederanreicherung als Konzepte sind Ideen der deutschen Forschung, die in Deutschland vor dem Erfolg in anderen Ländern scheiterten. Deutschland ist heute international energiepolitisch isoliert. Die Schweiz und Schweden haben bereits Kurskorrekturen vollzogen, andere Länder in Europa, auch mit unmittelbarer Nachbarschaft zu Deutschland, bauen ihre ersten Kernkraftwerke.

Deutschland kann auf Kernfusion nicht warten

Besonders wertvoll an „Zeit für Kernenergie“ ist das vierte Kapitel, in dem die technisch und wissenschaftlich höchst kompetenten Autoren den heutigen Wissensstand zu Reaktortypen, Kernspaltung, Moderatoren der Kernspaltung, Kühlmitteln und Standortfaktoren darlegen. Auch Radioaktivität und Strahlenwirkung werden physikalisch wie technisch anschaulich erläutert. Wie in den anderen Kapiteln verbinden die Autoren auch hier aktuelles Wissen mit einem Ausblick auf die zukünftigen Perspektiven, in diesem Fall der Kernfusion. Zwar ist diese die sinnstiftendste Energiegewinnungsform der Zukunft, aber selbst bei gleichbleibendem Fortschritt eher zum Ende dieses Jahrhunderts verfügbar.

Doch so lang werden Deutschland und die Welt angesichts einer wachsenden Bevölkerung, steigendem Lebensstandard und zahlreicher gewünschter Umstellungen etwa bei einer Verkehrswende nicht warten können. Die bildhafte Darstellung des steigenden Energiebedarfs anhand eines fiktiven, auf heutiger Technologie basierenden Alltags im Jahre 2050 ist die einzige didaktische Schwachstelle, die man vielleicht im Buch erkennen mag. Diese Bildsprache ist durchaus einleuchtend, aber im Gegensatz zum Rest des Buches eben kein verständlich gemachtes Basiswissen zu wissenschaftlichen, energiewirtschaftlichen und technischen Fakten.

Wie die Kernkraft wieder in Betrieb genommen werden kann

Dieser insgesamt schwache Kritikpunkt wird inhaltlich durch den abschließenden „Deutschland Plan Kernenergie“ allerdings überkompensiert. Er taugt tatsächlich als eine Blaupause im Sinne einer Handlungsanweisung insbesondere für die deutsche Politik, beginnend bei der Wiederinbetriebnahme bestehender Anlagen, der Sicherung bestehender wie neuer Standorte und der Förderung der Technik der Reaktoren der vierten Generation.

Die Autoren liefern also am Ende mehr als ein Sachbuch oder eine Streitschrift. Sie zeigen realistische Wege auf, Deutschland aus seiner energiepolitischen Isolation herauszuführen durch neue Lehrstühle für Kernenergie und den Beitritt zu internationalen Abkommen zum Technologietransfer. Wer in Deutschland Wohlstand sichern, Versorgungssicherheit erhöhen und Klima- wie Naturschutz will, sollte „Zeit für Kernenergie“ lesen und danach handeln.

Aus der JF-Ausgabe Nr. 42/26.