Das ganze Elend mit der Brandmauer

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Die Brandmauer in der Politik ist im Herbst 2026 in aller Munde. Seit der Sachsen-Anhalt-Wahl wird wieder leidenschaftlich gestritten, ob das Instrument der Ausgrenzung der AfD unwirksam ist und geschreddert gehört. Die Publizisten Stefan Aust und Rafael Seligmann haben als Herausgeber einen Sammelband mit 13 Autoren zusammengestellt, darunter prominente Namen wie Reiner Haseloff (CDU), Sigmar Gabriel (SPD), Theo Waigel (CSU) oder Margot Käßmann.

Um es gleich vorweg zu sagen: Fast alle Disputanten räumen ein, dass die bisherige Ausgrenzungspolitik gescheitert ist und die AfD immer größer statt kleiner gemacht hat. Aber außer homöopathischen Remeduren wie der Forderung, miteinander zu reden oder schlicht „Guten Tag“ zu sagen, halten alle Autoren an der eigentlichen Brandmauer – keine Koalitionen oder andere Kooperationen – fest.

So schreibt der deutsch-jüdische Autor Seligmann: „Durch die Brandmauer gegen die AfD berauben sich die Demokraten ihres politischen Spielraumes, während sich die Alternative als Opfer aufspielt.“ Doch Bündnisse mit den Blauen müssten tabu sein. „Denn die AfD ist eine geschichtsvergessene, menschenverachtende und verantwortungslose Bewegung.“ Beweis: Björn Höcke mit seiner „wohltemperierten Grausamkeit“ gegen Abzuschiebende oder Alexander Gaulands „Vogelschiss“-Ausreißer, auch wenn er den tausendfach bedauert hat.

Unions-Brandmauer schenkt AfD neue Wähler

So geht es in vielen Beiträgen, in denen die AfD pauschal als demokratiezersetzende, gefährliche und destruktive Kraft beschrieben wird, die gegen Minderheiten hetze, gegen Nato und EU stehe und der keinesfalls zu trauen sei. So sieht Sigmar Gabriel in der AfD eine „Partei, deren Geschäftsmodell der Hass auf die real existierenden Verhältnisse ist“. „Einmal an der Macht, werden ihre Protagonisten versuchen, Regeln zu brechen“, prognostiziert Gabriel. Er vergisst, wie sehr die Altparteien bei der AfD selbst ständig die Regeln brechen. Ob bei der Verweigerung von Ausschussvorsitzenden und (Vize-)Präsidenten in den Parlamenten oder der Blockade staatlicher Gelder für die parteinahe Erasmus-Stiftung der AfD usw. usf.

Zu wenig reflektiert werden im Band die Motive der AfD-Wählerschaft, der vielfach fehlgeleitete Sichtweisen auf Probleme unterstellt werden. Am ehesten der hiesigen Schieflagen bewusst ist sich Ex-Welt-Herausgeber Aust. Von der desaströsen Migrationspolitik bis zur teuren Energiewende mit der Abschaltung gut funktionierender Kernkraftwerke, von der fehlgeleiteten Klimapolitik bis zur „albernen Genderei“ – „die etablierten Parteien servieren der AfD die Themen auf dem Silbertablett“, schreibt Aust. Was auch immer der Bürger wähle, er bekomme Regierungen mit linken Parteien – dank der Unions-Brandmauer. Deshalb sei das „wirklich Gefährliche an der AfD, wenn sie es schafft, alle übrigen Parteien zu einem großen Regenbogenbündnis zusammenzubügeln“. Austs Appell: „Zurück auf den Boden der Realität, sagen, was ist, und tun, was notwendig und vernünftig ist.“

Sorgen der Bürger werden nicht verstanden

Das ganze Elend der Brandmauer-Debatte zeigt sich im Beitrag von Sachsen-Anhalts Ex-Ministerpräsident Haseloff, einzigem „Ossi“ im Aufsatzband. Mit Blick auf die Stärke der AfD in den östlichen Ländern schreibt er: „Der Zwang, AfD-Verhinderungskoalitionen unter Partnern zu bilden, die eigentlich nichts miteinander am politischen Hut haben, hat ganz spürbare Folgen. Wir sind alle nicht mehrheitsfähig.“ Eine Zwickmühle, „denn handlungsunfähige Koalitionen treiben der blauen Partei noch mehr Wähler zu“.

Aber was schlussfolgert Haseloff daraus? Weiter so mit der Brandmauer. Denn die AfD wolle die Union zerstören. Haseloff: „Die Abgrenzung zur AfD ist eine Überlebensfrage.“ Dass derartige „Vernichtungs“-Absichten, wie einmal von Maximilian Krah geäußert, Einzelstimmen in der AfD sind und nicht Parteilinie, ignoriert Haseloff. So zeigt er sich blind für die Zerstörung der CDU durch ihre eigene Brandmauerpolitik.

Als wahrer Musterschüler des bundesdeutschen Mainstreams erweist sich Evonik-Chef Christian Kullmann. Ausgehend von der NS-Verstrickung diverser Vorgängerfirmen des Essener Chemiekonzerns betont er, wie sehr neben Vielfalt und Toleranz auch die Vergangenheitsbewältigung die Firmenpolitik bestimme.

Und kommt zum kühnen Schluss, deshalb gegen den „zunehmenden Rechtspopulismus“, sprich AfD, „meine Stimme zu erheben“. Diese gehöre zu den „größten Gefährdern des Wirtschaftsstandorts in Deutschland“. Übergangen wird, wie sehr die Energiepolitik der hiesigen Politikeliten Evonik schon Arbeitsplätze gekostet hat. Es ist bezeichnend für die Buchmacher, als einzigen Wirtschaftsvertreter ausgerechnet einen Anti-AfD-Eiferer wie Kullmann schreiben zu lassen statt vielleicht auch einen AfD-gewogenen Firmenchef wie Theo Müller.

Gleichwohl lohnt es sich, das Buch zu lesen. Exemplarisch zeigt es, wie sehr hiesige Meinungsführer am erodierenden Parteiensystem der alten Bundesrepublik hängen und wie wenig sie von den Sorgen vieler Bürger verstehen.

Aus der JF-Ausgabe Nr. 42/26.