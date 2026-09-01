Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Zum 250. Todestag: Als Höltys Harfe noch erklang

Zum 250. Todestag: Als Höltys Harfe noch erklang

Zum 250. Todestag: Als Höltys Harfe noch erklang

Man sieht den deutschen Lyriker Ludwig Hölty im Profil
Man sieht den deutschen Lyriker Ludwig Hölty im Profil
Der Lyriker Ludwig Hölty. Foto: Gemeinfrei / Montage: KI-generiert
JF-Plus Icon Premium Zum 250. Todestag
 

Als Höltys Harfe noch erklang

Mit nicht einmal 28 Jahren starb Ludwig Christoph Heinrich Hölty an der Schwindsucht. Heute ist der Dichter weitgehend vergessen – obwohl seine düstere und zugleich volkstümliche Lyrik einst eine ganze Generation begeisterte.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der Lyriker Ludwig Hölty. Foto: Gemeinfrei / Montage: KI-generiert
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles