Einfach mal den NGO-Geldern folgen

Es gibt Sätze, die jeder kennt, obwohl sie nie gesagt worden sind. „Follow the money“, raunte angeblich der mysteriöse Informant Deep Throat den beiden Washington Post-Journalisten Carl Bernstein und Bob Woodward zu, die taten, wie ihnen gehießen, und im Alleingang den Watergate-Skandal aufdeckten, der US-Präsident Richard Nixon 1974 zum Rücktritt zwang. Es spielt dabei keine Rolle, daß FBI-Ermittler Mark Felt, der sich 2005 kurz vor seinem Tod selbst als Deep Throat enttarnte, diese Worte so nie gebrauchte. Seitdem weiß jeder Amerikaner, daß die Offenlegung von Geldströmen der sicherste Weg ist, um Korruption und Verschwörung aufzudecken.

In Deutschland hat diese Erkenntnis bisher nicht das Bewußtsein einer breiten Öffentlichkeit erreicht. Daß finanzielle Zuwendungen, gerade wenn sie staatlicherseits erfolgen, Abhängigkeiten erschaffen, wird vom polit-medialen Komplex als Verschwörungstheorie abgetan. Björn Harms, von 2017 bis 2023 Redakteur der JUNGEN FREIHEIT und heute Chef vom Dienst des Nachrichtenportals Nius, bedient sich in seinem neuen Buch „Der NGO-Komplex“ der Follow-the-money-Methode, um aufzudecken, wie sich deutsche Regierungen eine ihnen hörige sogenannte Zivilgesellschaft erkaufen. Wobei dieser Vergleich zugegebenermaßen etwas hinkt: Während Nixon und Konsorten noch alles versucht haben, ihre Machenschaften zu verheimlichen, erfolgt die Korruption bei uns ganz offiziell über Mittel des Haushaltes unter der wohlklingenden Überschrift „Demokratieförderung“.

Harms war das Glück des Tüchtigen beschieden, erschien sein Buch doch im März dieses Jahres nahezu zeitgleich mit der Kleinen Anfrage der Union im Bundestag nach der politischen Neutralität von 17 mit Steuergeld unterstützten zivilgesellschaftlichen Gruppierungen, die zahlreiche „Demos gegen Rechts“ im Vorfeld der Bundestagswahl mitorganisiert hatten, bei denen es zu gewaltsamen Attacken auf CDU-Sympathisanten gekommen war. SPD und Grüne reagierten empört auf die Anfrage und witterten einen „Angriff auf die Demokratie“, was zeigt, daß CDU und CSU hier einen wunden Punkt getroffen haben. Harms schlüsselt in seinem hervorragend recherchierten Buch detailliert auf, welche Organisationen in den Genuß von Steuermitteln kommen und wie sich das Zahlungsvolumen in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat.

Rot-Grün hat mit der NGO-Millionenförderung begonnen

Schon der Gründungsmythos einer Zivilgesellschaft als Bollwerk gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus beruht auf einer Lüge. Im Oktober 2000 kam es zu einem Brandanschlag auf eine Synagoge in Düsseldorf. Bundeskanzler Schröder rief zu einem „Aufstand der Anständigen“ auf, und allein in Berlin demonstrierten 200.000 Menschen „gegen Rechts“. Wenig später stellte sich heraus, daß es sich bei den Täten um einen Palästinenser und einen Marokkaner handelte.

Doch das Narrativ war zu schön, um es sich von der Realität widerlegen zu lassen. Das erste Programm gegen Rechtsextremismus folgte 2001 aus der Feder der SPD-Familienministerin Christine Bergmann. Eine Nutznießerin schon damals war die linke Amadeu- Antonio-Stiftung, bis heute einer der Hauptprofiteure des NGO-Komplexes, die zehn Millionen D-Mark erhielt. Bergmann sitzt heute übrigens im Aufsichtsrat des ZDF.

Kernstück der staatlichen Finanzierung der Zivilgesellschaft, so Harms, sei das 2014 gegründete Programm „Demokratie leben!“. Verantwortlich hierfür war mit Manuela Schwesig wieder eine Familienministerin der SPD. Flossen 2015 lediglich 37,9 Millionen Euro aus den Mitteln dieses Programms, waren es 2024 bereits 182 Millionen. Bei den Empfängern dieser Finanzmittel handelt es sich ausschließlich um Organisationen aus dem linken bis linksextremen Spektrum, die das metapolitische Vorfeld von SPD, Grünen und Linken bilden.

Sie alle teilen drei weltanschauliche Prämissen: Öffnung aller staatlichen Grenzen, Freiheit der Geschlechterwahl gemäß der Genderideologie, Erbschuld des „alten weißen Mannes“ gemäß der Critical Race Theory. Daß politisch anders ausgerichtete Akteure wie die Lebensschützer des „Marsches für das Leben“ oder der migrationskritische Verein „Zukunft Heimat“ Gelder aus diesem Topf erhalten könnten, liegt außerhalb der Vorstellungskraft der Verantwortlichen.

Zivilgesellschaft, das sind unsere Freunde

Exemplarisch am Beispiel von HateAid und Campact verdeutlicht Harms, wie die eigentlich zu Gemeinnützigkeit verpflichteten Empfänger von Steuermitteln diese Bedingung umgehen. HateAid, spezialisiert auf den Kampf gegen „Haßkommentare“ im Netz, erhielt seit 2020 drei Millionen Euro über verschiedene Förderprogramme des Bundes. Die Kampagnenplattform Campact, die vor allem „Demos gegen Rechts“ organisiert, hält 50 Prozent der Anteile an HateAid. Campact, das offiziell kein Geld vom Bund erhält, hat vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen 2024 über 220.000 Euro an Grüne und Linke gespendet. Angeblich habe man hierfür keine Mittel von HateAid in Anspruch genommen. Nun ja: Follow the money …

Auch wenn die Fördersummen angesichts der anstehenden Billionen-Schuldenorgie verblassen, sind sie ein zentrales Element zur Wahrung links-grüner Hegemonie, wie es Harms am Ende des Buches auf den Punkt bringt: „Der NGO-Komplex ist bislang ein überlebenswichtiges Instrument der bisherigen Politik, was einen tatsächlichen Wandel erschwert. Über seine Wirkmacht im öffentlichen Diskurs können linke Glaubenssätze weiterhin zementiert und der aufbegehrende Bürger delegitimiert werden.“ Der hier angesprochene Wandel wird weiter auf sich warten lassen. Bei den Koalitionsverhandlungen ist die Union vor der SPD eingeknickt, der linke tiefe Staat, konkret das „Demokratie leben!“-Programm, wird weiter ausgebaut.

„Der NGO-Komplex“ ist das Buch der Stunde. Harms verdeutlicht, daß es sich bei der Definition der Zivilgesellschaft um eine Machtfrage handelt, die sich allein an politischer Opportunität orientiert. Hauptaufgabe der real existierenden Zivilgesellschaft heute ist die Bekämpfung der Opposition, deshalb wird sie von der Regierung bezahlt. Hierfür lediglich das Wort Korruption zu benutzen, ist noch eine Verharmlosung.

Aus der JF-Ausgabe 21/25.