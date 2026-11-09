Zu christlich? BVB-Fanabteilung kritisiert Felix Nmecha

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DORTMUND. Die Fan- und Förderabteilung des Bundesliga-Erstligisten Borussia Dortmund (BVB) hat den Fußballer Felix Nmecha scharf kritisiert. Nmecha, der selbst für Dortmund spielt, hatte am vergangenen Wochenende beim 2:1-Sieg gegen Elversberg das 1:0 erzielt und als Torjubel eine imaginäre Krone von seinem Kopf genommen und auf den Boden gelegt, um seinen christlichen Glauben zu zeigen. Der 26jährige engagiert sich seit Jahren bei dem christlichen Sportlernetzwerk „Ballers in God“.

Der BVB dürfe „nicht schweigen“, wenn es „um Diskriminierung und um die Frage geht, welches gesellschaftliche Menschenbild innerhalb und im Umfeld von Borussia Dortmund Raum bekommt“, heißt es dazu in der am Sonntag veröffentlichten Mitteilung der Fanabteilung. Zu dem Thema habe es unlängst auch Gespräche zwischen Vertretern der BVB-Fans und der Vereinsführung gegeben, wie der Kicker berichtet.

BVB nimmt Nmecha in Schutz

Gegenüber dem Sportmagazin nahm der BVB Nmecha in Schutz. Borussia Dortmund respektiere „die Religions- und Glaubensfreiheit jedes Einzelnen“. Entscheidend sei, „dass der gegenseitige Respekt gewahrt bleibt und die gemeinsamen Werte von Borussia Dortmund geachtet werden“. Nmecha „verhält sich seit seinem ersten Tag bei Borussia Dortmund respektvoll und gibt durch sein tagtägliches Handeln wie jeder andere unserer Spieler keinerlei Anlass, daran zu zweifeln“.

Gleichzeitig kündigte der Verein an, „das Gespräch mit dem Spieler zu suchen“. Auch Fotos in den sozialen Kanälen des BVB, die Nmecha mit „Ballers in God“-Symbolik zeigen, seien inzwischen gelöscht worden, wie der Kicker berichtet. (st)