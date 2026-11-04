Wer kann Präsident?

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Am 30. Januar 2027 wählt die Bundesversammlung im Berliner Reichstagsgebäude den neuen Bundespräsidenten. Die Bundesversammlung setzt sich zur Hälfte aus Bundestagsabgeordneten und von den Länderparlamenten zu bestimmenden Vertretern zusammen. Wenn es wie üblich läuft, dann einigen sich die Parteien – vorneweg Union und SPD – auf einen gemeinsamen Kandidaten. Aktuell soll ein Kandidat der Union zum Zuge gekommen. CSU-Chef Markus Söder hat Landtagspräsidentin Ilse Aigner vorgeschlagen, in der CDU wird die hessische Fraktionsvorsitzende Ines Claus gehandelt.

Die JF meint: Es ist Zeit, das höchste Amt im Staate dem Parteiengezänk zu entziehen und Persönlichkeiten vorzuschlagen, die das ganze Volk überparteilich repräsentieren und im Gegensatz zum besonders parteiischen Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier wieder zusammenführen. Wir haben 20 Kandidaten ausgewählt, die aus Kultur, Sport, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien stammen und über breite Popularität verfügen. Es ist sogar ein Mann dabei, der – wäre Deutschland wie Großbritannien eine konstitutionelle Monarchie – wieder als Deutscher Kaiser die Nation einen könnte. Stimmen Sie jetzt ab und wählen Sie Ihren Favoriten! Auch weitere eigene Vorschläge sind möglich. Über das Ergebnis berichten wir.

Die 20 Kandidaten im Überblick

1. Seyran Ateş (63)

Liberale Imamin, streitbare Frauenrechtlerin aus Berlin, die eindringlich vor den Gefahren des Islamismus warnt: „Wenn ich mir die Menschheitsgeschichte anschaue, gewinnt am Ende des Tages die Freiheit.“ Sie gründete 2017 die liberale Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin. Weil dort ein friedlicher und toleranter Islam gepredigt wird, wurde Ateş massiv von Islamisten bedroht, stand zeitweise auch unter Polizeischutz. Die Rechtsanwältin engagiert sich außerdem seit Jahren gegen Zwangsheiraten, Genitalverstümmelung und Ehrenmorde.

2. Wilhelm von Boddien (84)

Hamburger Kaufmann, machte als Initiator des Wiederaufbaus des Berliner Schlosses Mut für weitere historische Rekonstruktionen: „Dieses Land ist immer zuerst durch Privatinitiativen groß geworden.“ Von Boddien ließ 1993 ließ mit Unterstützern eine riesige Schlossfassaden-Attrappe am historischen Standort aufstellen, um für den Wiederaufbau des Hohenzollernschlosses zu werben. Als Geschäftsführer des Fördervereins Berliner Schloss organisierte er private Spenden in Höhe von 110 Millionen Euro für den Bau der historischen Fassaden des Schlosses.

3. Udo Di Fabio (72)

Ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht aus Bonn: „Ein Problem entsteht, wenn man den politischen Gegner als Feind betrachtet und ihm pauschal Urteilskraft, Vernunft und auch Anstand abspricht.“ Der Rechtswissenschaftler beschäftigt sich intensiv mit dem Verhältnis von Demokratie, Freiheit und staatlicher Ordnung. In seinen Veröffentlichungen betont er die Bedeutung des Nationalstaats für die demokratische Selbstbestimmung und warnt zugleich vor gesellschaftlicher Polarisierung.

4. Wolfgang Grupp (84)

Unternehmer aus Burladingen, der sich leidenschaftlich in Debatten einmischt: „Wir sind in einer Demokratie, und wenn die Wähler gewählt haben, dann kann ich nicht sagen: ‘Mit denen spreche ich nicht.’“ Er leitete den Textilhersteller Trigema mehr als fünf Jahrzehnte und machte das Unternehmen mit seinem Bekenntnis zur Produktion in Deutschland bekannt. Er warb damit, Arbeitsplätze im Inland zu erhalten, und übernahm persönlich die Haftung für sein Unternehmen. Ende 2023 übergab er die Geschäftsführung an seine beiden Kinder; zuvor war er durch seine ungewöhnlich direkten Stellungnahmen zu Wirtschaft und Politik bekannt geworden.

5. Peter Hahne (73)

Journalist, Theologe und ZDF-Legende aus Berlin. Kritiker der Brandmauer und aller Diskursverbote, füllt bei seinen Auftritten Marktplätze und Messehallen: „Wir brauchen keine Bedenkenträger, sondern Hoffnungsträger.“ Er arbeitete jahrzehntelang für das ZDF, unter anderem als Moderator der Heute-Nachrichten und als Leiter des Hauptstadtstudios. Der evangelische Theologe war außerdem Mitglied des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Seit seinem Ausscheiden beim ZDF tritt er vor allem als Buchautor und Redner auf und kritisiert unter anderem die Corona-Politik, die Migrationspolitik und den Umgang mit der AfD.

6. Gertrud Höhler (85)

Publizistin und Unternehmensberaterin aus Berlin, trat als Kritikerin führungsschwacher Politiker hervor: „Wir erleben eine Demontage aller Wertvorstellungen, die für die Demokratie überlebensnotwendig sind.“ Sie war Literaturprofessorin und beriet später Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik. In den 1980er-Jahren wurde sie als mögliche Bundesbildungsministerin unter Helmut Kohl gehandelt, übernahm das Amt jedoch nicht. Obwohl sie lange dem konservativen politischen Spektrum nahestand, gehörte sie später zu den scharfen Kritikerinnen Angela Merkels und warf ihr in ihrem Buch „Die Patin“ einen problematischen Umgang mit demokratischen Institutionen vor.

7. Jürgen Klopp (59)

Bundestrainer der Fußballnationalmannschaft aus Wiesbaden, appelliert an Patriotismus: „Ich finde tatsächlich, dass wir ein wundervolles Land sind.“ Und: „Jeder muss dem anderen helfen, keiner wird allein gelassen.“ Jürgen Klopp gewann als Trainer von Borussia Dortmund zwei deutsche Meisterschaften und führte den FC Liverpool 2019 zum Champions-League-Sieg sowie 2020 zur ersten englischen Meisterschaft des Vereins seit 30 Jahren. Seit August 2026 ist er Bundestrainer der deutschen Nationalelf. Er engagiert sich außerdem sozial und betont öffentlich die Bedeutung von Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung.

8. Jan Josef Liefers (62)

Schauspieler, Regisseur aus Berlin, mutiger Kritiker der Corona-Maßnahmen: „Ich bin ein Freigeist, ein Mensch, der Fragen stellt, ein Fan der Demokratie und stehe für die offene Gesellschaft.“ Erwurde vor allem durch seine Rolle als Rechtsmediziner Professor Boerne im Münsteraner Tatortbekannt. Im November 1989 sprach er bei der großen Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz, bei der Hunderttausende DDR-Bürger demokratische Reformen forderten. 2021 beteiligte er sich an der von etablierten Medien als „umstritten“ bezeichneten Schauspieleraktion #allesdichtmachen, die mit satirischen Videos die Corona-Politik und deren mediale Begleitung kritisierte.

9. Monika Maron (85)

Schriftstellerin aus Berlin, die sich mutig zu den kritischen Problemen der Migration und gegen Meinungskonformismus äußerte: „Aber das Wesen der Demokratie ist ja, dass sie für alle gilt, sonst ist sie keine.“ Sie wurde in der damaligen DDR geboren und machte sich mit ihrem 1981 veröffentlichten Roman „Flugasche“ einen Namen, der sich kritisch mit den Verhältnissen in der DDR auseinandersetzt. Sie verließ die DDR 1988 und siedelte in die Bundesrepublik über. In späteren Jahren äußerte sie sich wiederholt kritisch zur deutschen Migrationspolitik und zum politischen Umgang mit abweichenden Meinungen, was auch innerhalb des Literaturbetriebs Kontroversen auslöste.

10. Harald Martenstein (73)

Legendärer Kolumnist aus Berlin. Seine Rede gegen ein AfD-Verbot am Hamburger Thalia-Theater machte Furore: „Mit der Begründung, man verteidige die Demokratie, kann man die Demokratie auch abschaffen.“ Er wurde durch seine Kolumnen im Tagesspiegel und in der Zeit bekannt, in denen er gesellschaftliche und politische Entwicklungen häufig satirisch kommentiert. Marteinstein sagt, dass eine Demokratie auch im Umgang mit ihren Gegnern rechtsstaatliche Grenzen beachten müsse.

11. Ahmad Mansour (50)

In Israel aufgewachsener Psychologe, Islamismus-Experte aus Berlin, arbeitet mutig gegen Islamisierung und Antisemitismus: „Deutschland ist jetzt meine Heimat und ich bin sehr froh, hier leben zu können.“ Mansour wurde in einem arabischen Dorf in Israel geboren und beschäftigte sich nach eigenen Angaben als Jugendlicher intensiv mit islamistischen Vorstellungen, von denen er sich später distanzierte. Heute arbeitet der Psychologe in Deutschland in der Extremismusprävention und setzt sich besonders mit Antisemitismus, patriarchalischen Strukturen und religiösem Fundamentalismus auseinander. Er gründete eine Initiative, die unter anderem Workshops an Schulen und Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte anbietet.

12. Boris Palmer (54)

Oberbürgermeister von Tübingen, Streiter für einen breiten, offenen Diskurs und Kritiker politischer Ausgrenzung: „Miteinander sprechen und mit Argumenten überzeugen, das ist in einer Demokratie alternativlos.“ Er wurde bundesweit durch seine Positionen zur Migrations-, Umwelt- und Kommunalpolitik bekannt. Er setzte sich unter anderem für eine kommunale Verpackungssteuer und einen konsequenteren Klimaschutz ein – aber auch gegen eine unkontrollierte Migrationspolitik. Nach zahlreichen Kontroversen um seine Äußerungen u.a. über kriminelle Asylbewerber verließ er 2023 Bündnis 90/Die Grünen und ist seither parteilos.

13. Claudia Pechstein (54)

Eisschnellläuferin und Bundespolizistin aus Berlin. Sie bekennt sich zur „traditionellen Familie“ und sagt klar: „Die größten Siege in meiner Karriere habe ich immer gerne mit Schwarz-Rot-Gold gefeiert.“ Sie gewann fünf olympische Goldmedaillen und nahm an acht Olympischen Winterspielen teil. Neben ihrer sportlichen Karriere sorgte die Bundespolizistin 2023 für Schlagzeilen, als sie auf einem CDU-Grundsatzkonvent in Uniform auftrat und unter anderem eine strengere Abschiebepolitik forderte. Bereits 2021 kandidierte sie für die CDU bei der Bundestagswahl im Berliner Wahlkreis Treptow-Köpenick.

14. Georg Friedrich Prinz von Preußen (50)

Unternehmer aus Potsdam, bringt als Hohenzollern-Chef die Qualitäten des potentiellen Thronfolgers mit: „Die Geschichte von Preußen (kann) nicht nur polarisieren, sondern auch verbinden.“ Er ist ein Ururenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. und seit 1994 Chef des Hauses Hohenzollern. Der Unternehmer engagiert sich für die Bewahrung des preußischen Kulturerbes.

15. Rüdiger Safranski (81)

Philosoph und Schriftsteller aus Berlin, beklagt fehlende Liebe bei Politikern zum eigenen Land und stellt fest: „Die Selbstbehauptung einer Nation setzt aber ein unverklemmtes Verhältnis zu ebendieser Nation voraus.“ Er veröffentlichte viel beachtete Bücher über Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Friedrich Schiller und Martin Heidegger. Einem breiteren Publikum wurde er auch als Gesprächspartner Peter Sloterdijks in der ZDF-Sendung „Das Philosophische Quartett“ bekannt. In politischen Debatten beschäftigt er sich unter anderem mit nationaler Identität, Migration und den Voraussetzungen gesellschaftlichen Zusammenhalts.

16. Harald Schmidt (69)

Schauspieler und Satiriker aus Köln, Kritiker von Wokeness und Wehleidigkeit: „Es gibt wohl nicht viele Leute, die von der Meinungsfreiheit so profitiert haben wie ich. Wollen wir hoffen, dass es noch ’ne Weile so bleibt.“ Vor seiner Fernsehkarriere arbeitete er als Schauspieler und Kabarettist; außerdem spielte er mehrere Jahre Orgel und absolvierte eine kirchenmusikalische Ausbildung. In Interviews äußert er sich regelmäßig kritisch über politische Korrektheit, gesellschaftliche Empfindlichkeiten und den Zustand der deutschen Medienlandschaft.

17. Christian Thielemann (67)

Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper, bekennt sich als Konservativer: „Ohne Tradition sind wir nichts.“ Und: „Ich halte es für wichtig, keine Berührungsängste zu haben.“ Er zählt zu den international bekannten deutschen Dirigenten und ist besonders für seine Interpretationen der Werke Richard Wagners, Richard Strauss‘ und Anton Bruckners bekannt. Von 2012 bis 2024 leitete er die Sächsische Staatskapelle Dresden und ist seit September 2024 Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Sein Vertrag wurde im Oktober 2026 bis 2034 verlängert, kulturpolitisch betont er besonders die Bedeutung musikalischer Traditionen.

18. Uwe Tellkamp (58)

Schriftsteller aus Dresden. Die Nation ist für ihn „eine gemeinsame, prägende Kultur“. Es soll darüber offen diskutiert werden, wenn sich „Menschen in ihren eigenen Städten nicht mehr zu Hause (…) vorkommen.“ Er arbeitete zunächst als Arzt, bevor er sich ganz der Schriftstellerei widmete. Für seinen Roman „Der Turm“, der das Leben des Dresdner Bildungsbürgertums in den letzten Jahren der DDR schildert, erhielt er 2008 den Deutschen Buchpreis. Seit einigen Jahren beteiligt er sich an kontroversen politischen Debatten, insbesondere über Migration, Meinungsfreiheit und den Umgang mit oppositionellen Positionen.

19. Gloria von Thurn und Taxis (66)

Unternehmerin aus Regensburg, bekennt, Demokratie lebe „vom Austausch und nicht vom Ausschluss“. Und: „Mit dem freien Wort und dem freien Gedanken stehen und fallen alle anderen Freiheiten.“ Sie wurde in den 1980er-Jahren durch ihren extravaganten Lebensstil als „Punkerfürstin“ bekannt. Nach dem Tod ihres Ehemannes Johannes von Thurn und Taxis im Jahr 1990 übernahm sie Verantwortung für die Verwaltung des umfangreichen Familienbesitzes. Die überzeugte Katholikin vertritt gesellschaftspolitisch konservative Positionen, äußert sich regelmäßig kritisch über moderne Fehlentwicklungen in Kirche und Gesellschaft und sorgt damit immer wieder für öffentliche Kontroversen.

20. Rudi Völler (66)

Fußballweltmeister und DFB-Direktor aus Leverkusen, steht für „Teamgeist, für den wir Deutschen bekannt“ seien: „Man sollte keine Angst haben müssen, dass man mit der Deutschlandfahne komisch angeschaut wird.“ Er wurde 1990 als Spieler Fußballweltmeister und führte die deutsche Nationalmannschaft 2002 als Teamchef ins WM-Finale. Später war er über viele Jahre als Sportdirektor und Geschäftsführer bei Bayer Leverkusen tätig und übernahm 2023 eine Führungsaufgabe beim Deutschen Fußball-Bund. Bekannt wurde er auch für seine spontane Wutrede nach einem Länderspiel 2003, in der er die Berichterstattung über die Nationalmannschaft scharf kritisierte.

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Die JF meint: Es ist Zeit, das höchste Amt im Staate dem Parteiengezänk zu entziehen und Persönlichkeiten vorzuschlagen, die das ganze Volk überparteilich repräsentieren und im Gegensatz zum besonders parteiischen Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier wieder zusammenführen. Wir haben 20 Kandidaten ausgewählt, die aus Kultur, Sport, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien stammen und über breite Popularität verfügen. Es ist sogar ein Mann dabei, der – wäre Deutschland wie Großbritannien eine konstitutionelle Monarchie – wieder als Deutscher Kaiser die Nation einen könnte. Stimmen Sie jetzt ab und wählen Sie Ihren Favoriten! Auch weitere eigene Vorschläge sind möglich. Über das Ergebnis berichten wir.

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