Wenn Parteien Christen in der Jugendhilfe an den Rand drängen

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Linksradikale Erziehung hui, christlich-konservative Erziehung pfui? In Karlsruhe sorgt seit Monaten ein Streit für politische Wellen, der ein bemerkenswertes Licht auf die Frage wirft, wer in Deutschland eigentlich Kinder prägen darf – und wer nicht. Im Zentrum der Debatte steht die Freikirche ICF. In der vergangenen Woche nun fasste ein städtisches Gremium einen umstrittenen Beschluss.

Worum geht es? Bereits im Februar hatte die ICF einen Antrag auf Anerkennung als Träger der sogenannten freien Kinder- und Jugendhilfe gestellt. Unter das Schlagwort „Kinder- und Jugendhilfe“ fallen in Deutschland Bemühungen, jungen Menschen zur Entwicklung einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu verhelfen. So steht es im achten Sozialgesetzbuch, das die Grundlagen der „Kinder- und Jugendhilfe“ formuliert.

Auch die Junge Union mischte mit

Es regelt auch, dass dieser Bereich gemeinsam von staatlichen Stellen und freien Trägern ausgestaltet wird. Wer als freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe anerkannt ist, hat eine privilegierte Stellung. Diese äußert sich etwa in einem Mitspracherecht bei der Besetzung der örtlichen Jugendhilfeausschüsse, die wiederum Entscheidungen in diesem Bereich treffen.

Über eine lokale Anerkennung entscheidet ebendieser Jugendhilfeausschuss. Und der hat in der vergangenen Woche abgelehnt, die ICF als Träger anzuerkennen. 17 Vertreter stimmten gegen die Freikirche, sechs für sie, darunter mindestens zwei Christdemokraten. Die Stadtverwaltung selbst hatte eine Anerkennung empfohlen, da die formalen Voraussetzungen erfüllt seien.

Der ablehnenden Entscheidung war eine lange Kampagne vorausgegangen. Vorangetrieben wurde sie vor allem von dem Portal „FundiWatch“, das sich nach eigener Auskunft gegen „christlich-fundamentalistische Ideologien“ richtet. Politische Verantwortungsträger, etwa die Grünen und die Linken, aber auch die Junge Union vor Ort, sprangen auf den Zug auf. Und auch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt meldete sich entsprechend zu Wort.

Missionsarbeit erlaubt?

Dabei führten sie verschiedene Argumente gegen die Anerkennung der ICF ins Feld. So befürchteten sie, der Freikirche könne es vor allem um Missionsarbeit gehen. In der ICF-Satzung heißt es, man verfolge den eigenen Zweck unter anderem durch „die Verbreitung und die Förderung der biblischen Botschaft“ in der Kinderarbeit.

Die Kritiker wiesen in diesem Zusammenhang auf bundesweite Grundsätze für die Anerkennung von Trägern der freien Jugendhilfe hin. Demnach können Vereinigungen nicht anerkannt werden, „die überwiegend der Lehre und Verbreitung einer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft dienen“. Allerdings hält das Sozialgesetzbuch auch fest, dass dass die Jugendhilfe „durch die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen“ gekennzeichnet sei.

Neben der Frage der Mission geriet vor allem die Haltung der ICF zu Fragen wie Ehe und Homosexualität in den Blick. ICF-Gemeinden („International Christian Fellowship“) entstammen der charismatisch-freikirchlichen Szene. Sie sind durch eine sehr moderne Gottesdienstform geprägt, allerdings auch durch eine konservative Positionierung zu Fragen wie Abtreibung oder Homosexualität. Zudem vertreten sie Praktiken wie „Prophetie“.

„Radikal heteronormative Sexualethik“

„FundiWatch“ jedenfalls warnte bereits im Juni vor einer „radikal konservativen und heteronormativen Sexualethik“ der Freikirche. Die ICF vertrete öffentlich ein Eheverständnis, „wonach die Ehe von Gott als Verbindung zwischen Mann und Frau geschaffen wurde“. Außerdem müsse man Kinder vor „verbotenen Konversionsbehandlungen“ schützen. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt hinterfragte, ob gewährleistet sei, „dass alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität gleichbehandelt und vor Diskriminierung geschützt werden“.

Die CDU-Stadträte Tobias Bunk-Merkel und Bettina Meier-Augenstein kritisierten dieses Verhalten gegenüber der ICF auf Nachfrage der JUNGEN FREIHEIT. Die Anerkennung als Träger sei „keine politische Entscheidung“. „Die Stadtverwaltung hat das Vorliegen der Voraussetzungen geprüft und bejaht und folglich die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe empfohlen. Wir schätzen das Engagement des ICF Karlsruhe e.V. bei uns vor Ort als wichtigen Beitrag in der Jugendhilfe.“

Die Entscheidung des Jugendausschusses ist auch bemerkenswert mit Blick auf andere Organisationen, die in Deutschland als zentrale Stützen der Kinder- und Jugendhilfe gelten. So ist etwa die sozialistische Jugendorganisation „Die Falken“ bundesweit als Träger anerkannt. Die JF hat mehrfach über das Selbstverständnis der Falken berichtet: Sie bekennen sich zu einer Pädagogik „für den Sozialismus“, deren Ziel die Errichtung einer „sozialistischen Gesellschaft“ und „die Überwindung des Kapitalismus“ ist.

Sozialisten und Ditib sind als Träger anerkannt

Auch das Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt agiert bundesweit als Träger freier Jugendarbeit. Das Jugendwerk bekennt sich nach eigener Auskunft „in all seinem Handeln zu den Werten des demokratischen Sozialismus“. Außerdem fordert es „Gender-Mainstreaming, eine kritische Auseinandersetzung mit und die Auflösung von Geschlechter- und Rollenkonstruktionen sowie die Überwindung der Geschlechterungerechtigkeit“.

In Hessen darf sich die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (Ditib) als Träger der Jugendarbeit bezeichnen. Und in Karlsruhe selbst ist der Verein „Halima – unabhängiger Kindergarten von Muslimen e.V.“ als Träger anerkannt. Er wirbt auf seiner Website mit einem Zitat aus dem 9. Jahrhundert: „Vergessen wir nicht den Ausspruch des Propheten Muhammad (Friede sei auf ihm), worin er uns mitteilt, dass das beste Erbe der Eltern für ihre Kinder eine gute Erziehung ist.“

Zu bemerken ist, dass andere Organisationen christlich-freikirchlicher Prägungen ebenfalls als Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe gelten. In Nordrhein-Westfalen ist zum Beispiel das Jugendwerk des Bundes Freier evangelischer Gemeinden (FeG) anerkannt. Der Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) etwa agiert bundesweit als freier Träger.

Freikirche nimmt Änderungen an Website vor

Derweil teilte die ICF Karlsruhe in der vergangenen Woche mit, die Entscheidung des Jugendhilfeausschusses habe „uns natürlich geschmerzt“. Man stehe dazu, dass der Glaube „unser Menschen-, Welt- und Familienbild“ präge. Zugleich kündigte die Freikirche an, begonnene Gespräche „mit Respekt“ weiterführen zu wollen.

Auf ihrer Website hat die Gemeinde mittlerweile Anpassungen vorgenommen – so beobachtete es jedenfalls „FundiWatch“. In ihrer Selbstbeschreibung kritisiert die Freikirche nun „religiösen Fundamentalismus“ und „unreflektierten Biblizismus“. Zudem findet sich dort jetzt ein Bekenntnis zur „freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ und die Beteuerung, dass bei der ICF „alle Menschen willkommen seien“, unter anderem unabhängig von „sexueller oder politischer Orientierung“.