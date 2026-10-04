Ein Protestschild vor der Baustelle eines Asylheims in Upahl: Auch in Deutschland wird die Mehrheit bei zahlreichen Entscheidungen ignoriert. Foto: Journalist und NGO-Experte Björn Harms: Die Asylkrise sorgt für erodierende Sicherheit in Deutschland. Im Hintergrund: Ausschreitungen in einem Asylbewerberheim. Bild: JF/Kirill Singer, verwendete Fotos: privat /// picture alliance/dpa | Alexander Auer

Zwei-Klassen-Justiz Zwei-Klassen-Justiz

Wenn Mehrheitsrechte nicht als Menschenrechte gelten

Gesellschaft

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| Autor: Andrea Speyerbach

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Auf dem Papier sind Menschen gleich – doch geht es nach dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, ist die angestammte Mehrheit weniger wert. Doch das lässt sich umkehren. Ein Gastbeitrag von Andrea Speyerbach.

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