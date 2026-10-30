Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Frühsexualisierung: Wenn eine Kita plötzlich „Doktorspielen“ den Riegel vorschiebt

Frühsexualisierung: Wenn eine Kita plötzlich „Doktorspielen“ den Riegel vorschiebt

Frühsexualisierung: Wenn eine Kita plötzlich „Doktorspielen“ den Riegel vorschiebt

Ein Kita-Kind und ein Auszug zur „Doktorspielen“ aus einem Gewaltschutzkonzept
Ein Kita-Kind und ein Auszug zur „Doktorspielen“ aus einem Gewaltschutzkonzept
Kind in einer Kita: Wie weit geht die moderne Sexualpädagogik? Foto: picture alliance / imageBROKER | Unai Huizi / KI
JF-Plus Icon Premium Frühsexualisierung
 

Wenn eine Kita plötzlich „Doktorspielen“ den Riegel vorschiebt

In einer nordhessischen Kita kommt es zu einem sexualisierten Übergriff auf einen Jungen. Daraufhin entspinnt sich ein Streit über „Doktorspiele“ und „Körpererkundungen“ unter Kindern – mit einem erstaunlichen Ergebnis.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Kind in einer Kita: Wie weit geht die moderne Sexualpädagogik? Foto: picture alliance / imageBROKER | Unai Huizi / KI
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles