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Medizinermangel: Warum wir immer länger auf Facharzttermine warten müssen

Medizinermangel: Warum wir immer länger auf Facharzttermine warten müssen

Medizinermangel: Warum wir immer länger auf Facharzttermine warten müssen

Weniger Ärzte bedeuten längere Wartezeiten für die Patienten (Symbolbild). Hier kommt ein Arzt weiblichen Geschlechts.
Weniger Ärzte bedeuten längere Wartezeiten für die Patienten (Symbolbild). Hier kommt ein Arzt weiblichen Geschlechts.
Weniger Ärzte bedeuten längere Wartezeiten für die Patienten (Symbolbild). Foto: picture alliance / ZB | Patrick Pleul
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Warum wir immer länger auf Facharzttermine warten müssen

Schon heute müssen gesetzlich Versicherte häufig monatelang auf einen Facharzttermin warten. Doch ab 2027 könnte sich die Wartezeitenlage weiter verschärfen. Die Kassenärzte warnen vor den Folgen der milliardenschweren Einsparungen im Gesundheitswesen.

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Weniger Ärzte bedeuten längere Wartezeiten für die Patienten (Symbolbild). Foto: picture alliance / ZB | Patrick Pleul
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