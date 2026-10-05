Teufelsrad-Sprecher wird wegen migrationskritischer Aussage gefeuert

Anzeige

MÜNCHEN. Die Betreiber des Fahrgeschäftes „Teufelsrad“ haben ihrem Sprecher gekündigt, weil er sich auf der Wiesn in München migrationskritisch äußerte. Als er am Samstag Mädchen zwischen 13 und 17 Jahren auf die Scheibe rief und ein Mann mit augenscheinlichem Migrationshintergrund mitlief, habe er „Abdul, nein“ und „Abdul, Schluss“ gerufen, heißt es in einer Beschwerde-Mail, die der Abendzeitung München vorliegt.

„Das passiert, wenn wir das mit der Zuwanderung so weitermachen“, ergänzte der Ansager laut der Mail. „Da müssen wir aufpassen, dass er nächstes Mal nicht noch seine Familie mitbringt.“

Der Ehemann der Betreiberin Elisabeth Polaczy, Jan Polaczy, bedauere „die verbale Entgleisung“ und die „Irritation, die dadurch entstanden“ sei. „Dieser Sprecher wird im nächsten Jahr nicht mehr für das Teufelsrad arbeiten.“ Die Betreiber hätten zwei neue Sprecher getestet, weil der frühere langjährige Sprecher Horst Herrmann verstorben war.

Gleichstellungsstelle für Frauen beschwert sich über Teufelsrad

Bereits vor dem Start der diesjährigen Wiesn wurde das Fahrgeschäft kritisiert, weil über seinem Eingangstor Pappmaché-Figuren zu sehen waren, die nur leicht bekleidet waren. Die Stadt München teilte den Betreibern bereits bei ihrer Anmeldung im vergangenen Herbst mit, dass sie ein Problem mit den leichtbekleideten Figuren habe, und nannte entsprechende Änderungswünsche.



Die Münchner Gleichstellungsstelle für Frauen beschwerte sich darüber, dass unter anderem eine Figur „ein rassistisches Stereotyp“ bediene. Konkret ging es um eine Hawaiianerin, die kein Oberteil, sondern nur eine Blumenkette trug, sagte die Stelle dem Bayerischen Rundfunk.

Teufelsrad-Betreiberin Polaczy bezeichnete die Diskussion als „hochgespielt“. Weil sie aber Angst davor gehabt habe, ohne Änderungen nicht mehr auf die Wiesn zu dürfen, ließ sie drei der vier Figuren mit Kleidung bemalen. Damit habe sie „alles gemacht, was gewünscht war, und jetzt ist es gut. Eine schöne Wiesn ist mir viel wichtiger“. (mas)