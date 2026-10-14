Sicherheitskosten zu hoch: Erster Karnevalszug in Köln abgesagt

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KÖLN. Der Zollstocker Dienstagszug, seit 65 Jahren Teil des Kölner Karnevals, wird im kommenden Jahr nicht stattfinden. „Mit schwerem Herzen müssen wir euch mitteilen, dass wir den Dienstagszug im Jahr 2027 leider nicht durchführen können und werden“, teilte ein Sprecher des Umzugs mit. Der Vorsitzende des Umzugs, Michael Siegenbruck, nannte als Hauptgrund für die Entscheidung die gestiegenen Kosten. „Das fängt an mit der Finanzierungskatastrophe durch den hohen Sicherheitsdienst“, sagte er dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Immer strengere Auflagen täten ihr Übriges. „So ein Zug kostet 13.000 Euro jedes Jahr, und die müssen wir auch jedes Jahr einnehmen“, monierte Siegenbruck. „Man bekommt kaum noch Hilfe zusammen.“

„Man bekommt kaum noch Hilfe zusammen“

Gleichzeitig zu dieser Entwicklung seien wichtige Unterstützer weggebrochen, zwei Schulen hätten bereits abgesagt, genauso wie der Verein „Fidele Fortuna“.

Der für den Zollstocker Dienstagszug verantwortliche Verein hat nach eigenen Angaben 80 Mitglieder und verlangt einen Mitgliedsbeitrag von 20 Euro. „Da kann man natürlich keinen großen Zug finanzieren“, klagte Siegenbruck. Nicht nur der Zollstocker Dienstagszug habe mit Problemen zu kämpfen, dem gesamten Kölner Karneval gehe es nicht gut. „Der Frühschoppen lief nicht gut. Das Veedelsfest, das mussten wir ausfallen lassen“, sagte Siegenbruck. „Das ist eigentlich ganz traurig, man bekommt kaum noch Hilfe zusammen.“

Zudem betonte Siegenbruck, nicht aufgeben zu wollen. „Ich hoffe einfach, dass viele sich zusammenreißen und sagen: Ey, komm, wir finden eine Lösung für 2028, dass das wieder funktioniert.“ (st)