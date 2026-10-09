„Schweinegesichter“: Kurt Krömer schließt AfD-Wähler von Lesetour aus

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BERLIN. Der Komiker Kurt Krömer (bürgerlich Alexander Bojcan) hat AfD-Wähler von seiner Lesetour ausgeschlossen. „Ich wollte mich an dieser Stelle auch noch mal an unsere geistig abgehängten Freunde von der AfD richten: keine Tickets für AfD-Wähler!“, pöbelte Krömer am Donnerstag in einem Instagram-Video, das mit einer Clownsmelodie hinterlegt war. „Euer Geld möchte ich nicht, das stinkt, genauso wie ihr.“

Weiter sagte Krömer, der im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekannt geworden war, „keine Lust“ zu haben, „auf der Bühne zu stehen und in irgendwelche Schweinegesichter zu gucken – meine Shows sind und bleiben halal“. Wie er sicherstellen wolle, dass tatsächlich keine AfD-Wähler seine Show besuchen, ließ er offen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 51jährige gegen die AfD agitiert. Nach dem sogenannten Treffen von Potsdam 2023, das wegen eines mit Falschaussagen behafteten Berichts von „Correctiv“ im Januar 2024 für Aufruhr gesorgt hatte, wetterte Krömer besonders laut gegen die Partei von Alice Weidel und Tino Chrupalla. In einem aktuellen Instagram-Beitrag schreibt er, sich seinen Couscous nicht „von dieser rechtsextremen Losertruppe“ wegnehmen zu lassen. „Heilt Höcke!“

Krömer will mit Publikum über seine Depressionen lachen

Krömer bewirbt zurzeit seine Lesetour „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“, in der er sein bereits 2022 veröffentlichtes Buch vorstellt. Dass die Tour erst fünf Jahre nach Veröffentlichung des Werkes anläuft, begründete Krömer mit einem „nötigen Abstand“ und „Erfahrungen“, die er zu jener Zeit „noch nicht richtig verarbeitet“ habe.

Im Buch geht es um Krömers Depressionen und seinen Aufenthalt in einer psychiatrischen Tagesklinik. Die Tour solle beweisen, „dass man über Depressionen sehr gut lachen kann“, kündigte er an. (rsz)