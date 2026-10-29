Sanierungskosten für zerstörten Universitätssaal in Berlin vervielfacht

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BERLIN. Die Reparaturkosten für den im vergangenen Jahr von propalästinensischen Randalierern zerstörten Hörsaal der Berliner Humboldt-Universität fallen deutlich höher aus als erwartet. Die Sanierungskosten für den denkmalgeschützten Emil-Fischer-Saal sollen sich nun auf etwa 250.000 Euro belaufen, wie aus der Antwort auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Andreas Otto hervorgeht.

Erste Schätzungen waren noch von einem Sachschaden zwischen 60.000 und 100.000 Euro ausgegangen, wie der Tagesspiegel berichtete. Nun gab die Humboldt-Universität an, dass allein für die Aufarbeitung und Instandsetzung der Stühle und die teilweise Erneuerung der Bodenverankerung 170.000 Euro investiert werden müssten. Ein irreparabler Schaden an der historischen Substanz sei jedoch nicht entstanden.

Polizisten wurden bei der Räumung attackiert

Hintergrund: Am 16. April 2025 hatten Linksextreme den Emil-Fischer-Saal besetzt und verwüstet (JF berichtete). Dabei wurden Sitzreihen und Tische herausgerissen und als Barrikaden verwendet, und Wände der Universität mit Slogans wie „Intifada bis zum Sieg“, „From the river to the sea“, „Abolish Germany“, „Germany = Terrorism“, „Zionismus ist Faschismus“ und „Free Kurdistan“ beschmiert. Bei ihrer Aktion verwendeten die Eindringlinge auch rote Dreiecke – ein Symbol, das die islamistische Terrororganisation Hamas nutzt, um Ziele zu markieren.

Bei der Räumung des Gebäudes brauchten die Sicherheitskräfte allein zwei Stunden, bis die verbarrikadierten Türen geöffnet waren. Aus einem Fenster wurden sie dabei mit Pyrotechnik und „mutmaßlich Urin“ attackiert, wie die Polizei mitteilte.

„Es ging darum, hier Zerstörung anzuwenden“

Das Präsidium der Universität hatte sich schnell für die Räumung des Saals entschieden, da die „roten Linien“ überschritten worden seien. „Wenn Sie sich den Hörsaal ansehen, wie hier innerhalb kürzester Zeit wirklich weitflächige Zerstörung angewendet wurde, dann sehen Sie: Es ging um Gewalt, es ging darum, hier Zerstörung anzuwenden“, beschrieb die Präsidentin der Humboldt-Uni, Julia von Blumenthal, die Lage.

Nach der Besetzung des Hörsaals hatte die Polizei 100 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Aus der Antwort auf die schriftliche Anfrage geht hervor, dass die Berliner Polizei mittlerweile 95 Einzelvorgänge an die Staatsanwaltschaft übermittelt habe. Demnach dauern die Ermittlungen weiter an.

Universität ohnehin schon knapp bei Kasse

Die Humboldt-Universität klagte in den letzten Jahren immer wieder über mangelnde Finanzmittel. Bis zu 14 Prozent der Studienplätze sollen laut den Einsparvorgaben des Landes Berlin bis 2028 abgebaut werden. Zusätzlich müssen noch „strukturelle Einsparungen in Höhe von 8 Millionen Euro erbracht werden“, heißt es auf der Seite der Universität. (ng)