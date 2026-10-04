Peter Thiel: Künder einer neuen Zeit oder Totengräber der Demokratie?

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Kaum eine Figur in der zeitgenössischen Technologie- und Politiklandschaft ruft so widersprüchliche Kommentare hervor wie Peter Thiel. Je nach Perspektive erscheint er als visionärer Investor, philosophischer Querdenker, Königsmacher der amerikanischen Rechten oder, in düsteren Lesarten, als Architekt einer illiberalen Politik im Gewand der Sprache des Silicon Valley.

Bei der Verleihung des Axel-Springer-Preises in Berlin wurde Thiel, geboren 1967 in Frankfurt am Main, in vertrauten Worten gefeiert: Mitgründer von PayPal und Palantir, früher Facebook-Investor und Denker, der bereit ist, den Konsens herauszufordern. Bei der Annahme des Preises kehrte er zu dem Thema zurück, das seine öffentliche Persona seit mehr als einem Jahrzehnt prägt: Stagnation, nicht außer Kontrolle geratene Innovation, sei die größte Gefahr für die Zivilisation. Er stellte Europas Vorsicht – dessen tief verwurzelten regulatorischen Instinkt und Risikoscheu – nicht als Klugheit, sondern als Symptom des Niedergangs dar, und argumentierte, dass Gesellschaften, die aufhören, etwas aufzubauen, gänzlich aufhören zu wachsen.

Die Zukunft gehört jenen, die bereit sind, öffentlich falsch zu liegen, statt sicher mittelmäßig zu sein

Springers Vorstandschef Mathias Döpfners Charakterisierung Thiels als jemand, der „uns daran erinnert, dass Fortschritt Mut und Nonkonformismus erfordert“, spiegelte das Argument wider, das Thiel auf der Bühne vorbrachte: Die Zukunft gehört jenen, die bereit sind, öffentlich falsch zu liegen, statt sicher mittelmäßig zu sein. Die alte Silicon-Valley-Weisheit „Geh schnell voran und zerschlage Dinge“, die schlecht gealtert ist, scheint für ihn weiterhin zu gelten.

Außerhalb dieser inszenierten Bühne wird das Bild komplizierter. Der Bloomberg-Technologiejournalist Max Chafkin, Autor der 2021 erschienenen und gefeierten Biografie „The Contrarian“ („Peter Thiel. Wie der Pate des Silicon Valley die Welt beherrscht“), porträtiert Thiel als jemanden, dessen intellektuelle Einflüsse – insbesondere René Girards mimetische Theorie – ein Weltbild nähren, das sowohl apokalyptisch als auch messianisch ist. Aus dieser Perspektive betrachtet sind Thiels Berliner Bemerkungen über Stagnation nicht bloß ein ökonomischer Kommentar, sondern etwas, das der Eschatologie näherkommt. Der zivilisatorische Niedergang wird in seiner Darstellung zu einer nahezu spirituellen Krise, und Unternehmertum wird zu einer Form der Erlösung.

Chafkins Darstellung verknüpft auch Thiels Faszination für Monopol, Geheimhaltung und Überwachungstechnologie durch Palantir mit seiner Dankesrede-Rhetorik: derselbe auf der Bühne gepriesene „Mut“ wird zum Mut, Instrumente staatlicher Macht zu bauen, deren Einsatz viele liberale Demokratien scheuen würden.

Thiels Rede steht auch im Kontext einer breiteren europäischen Angststimmung. Seit den neunziger Jahren hat er sich vom Libertarismus zu einer nationalistischeren, demokratieskeptischeren Haltung bewegt, verkörpert durch seinen berüchtigten Satz, er „glaube nicht mehr, dass Freiheit und Demokratie miteinander vereinbar sind“. Seine Berliner Bemerkungen über „Fortschritt“ versus institutionelle Bremsen sind, so argumentieren Kritiker, eine polierte Neuformulierung genau dieser Skepsis: Regulierung und demokratische Beratung werden als Hindernisse statt als Schutzmechanismen umgedeutet.

Thiel findet Widerhall bei einer neuen Generation

Was einst als exzentrische Philosophie galt, wirkt für manche heute prophetisch, da sich mehrere Milliardärs-Tech-Gründer – etwa Elon Musk, Jeff Bezos oder David Sacks – während Trumps zweiter Amtszeit in eine ähnliche Richtung bewegt haben. Thiels Vorlage findet nun ihren Widerhall in einer neuen Generation von Thiel-finanzierten Politikern und Technologen, die Wahlen und institutionelle Kontrollmechanismen als Reibung behandeln, die es zu umgehen gilt.

Ein weiterer Faden, der sich unter dem Applaus der Dankesrede verbirgt, ist die Verschmelzung von christlichem Nationalismus mit Thiel-nahen politischen Netzwerken. Säkulare Tech-Macht hat sich mit dem Aktivismus der religiösen Rechten verbunden und eine Bewegung hervorgebracht, die dem Pluralismus selbst skeptisch gegenübersteht. Denker wie Adrian Vermeule und Patrick Deneen haben eine postliberale Kritik entwickelt, die argumentiert, dass sich die liberale Demokratie selbst erschöpft habe: zu prozedural, zu neutral und unfähig, gemeinsame Werte zu verteidigen.

Diese Kritik, einst größtenteils auf akademische Fachzeitschriften beschränkt, findet nun eine unwahrscheinliche Bühne in Berlin, wo die Applaus-Zeile eines Silicon-Valley-Milliardärs über „großes Wagnis“ für Kritiker zugleich als codierte Unterstützung für den Abbau jener liberalen Leitplanken dient, die seine Gastgeber angeblich verteidigen.

Thiels Axel-Springer-Rede war ein Manifest im Kleinformat

Thiel betrachtet künstliche Intelligenz als eine entscheidende Kraft, die entweder jahrzehntelange wirtschaftliche Stagnation durchbrechen könnte oder, falls sie durch übermäßige Regulierung unterdrückt wird, den Weg für einen globalen Totalitarismus ebnen könnte. Zwar räumt er ein, dass KI echte existenzielle Risiken birgt, argumentiert aber, dass eine vorsorgliche Verlangsamung oder strenge staatliche Regulierung die größere Gefahr für die Menschheit darstelle.

Thiel ist längst nicht mehr nur ein Tech-Investor mit eigenwilligen Ansichten, der eine Trophäe entgegennimmt. Er ist ein Knotenpunkt, der Risikokapital, angewandte Überwachungstechnologie, nationalistische Politik, religiösen Konservatismus und postliberale Philosophie miteinander verbindet, und seine Axel-Springer-Rede war weniger eine Dankesrede als ein Manifest im Kleinformat. Ob man sie als eine klarsichtige Kritik eines stagnierenden Status quo, als das polierte Plädoyer eines wohlhabenden Ideologen für den Rückzug der Demokratie oder als visionären Weg zu einer helleren technologischen Zukunft liest, hängt maßgeblich davon ab, welche Version der Zukunft man am meisten fürchtet – oder zu bauen hofft.

Aus der JF-Ausgabe 41/26.