„Omas gegen Rechts“ kritisieren Schulamt für Absage von Aktionen an Schulen

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BAD HERSFELD. Die Bad Hersfelder Ortsgruppe der „Omas gegen Rechts“ beschwert sich über das Staatliche Schulamt im hessischen Bebra, ihre „Bildungsarbeit“ an Schulen beendet zu haben. Zunächst seien Projekttage an einer Gesamtschule abgesagt, später Vorlesestunden an zwei Grundschulen untersagt worden, beklagten Mitglieder gegenüber der Hersfelder Zeitung und der Taz.

Das Schulamt wies einen grundsätzlichen Ausschluss zurück. Man habe lediglich auf die Neutralitätspflicht hingewiesen, erklärte Behörden-Mitarbeiter Dirk Beulshausen der Taz. Hessens Kultusminister Armin Schwarz (CDU) stellte inzwischen klar, dass auch die linken „Omas gegen Rechts“ grundsätzlich als Unterrichtsgäste eingebunden werden könnten, wie die Grünen am Mittwoch im Hessischen Landtag mitteilten.

Anonyme Beschwerde über „Omas gegen Rechts“ als Auslöser

Hintergrund des Aufschreis der linken Gruppierung ist ein von ihnen im März abgehaltener Projekttag. Damals hatten die „Omas gegen Rechts“ an der Gesamtschule Niederaula mit einer neunten Klasse einen Projekttag zu „Demokratie und gegen Rassismus“ durchgeführt. Weitere Termine seien mit der Schulleitung bereits vereinbart gewesen.

Daraufhin hat es laut einer Vertreterin der örtlichen „Omas gegen Rechts“ nach Presseberichten über die Aktion eine anonyme Beschwerde beim Schulamt gegeben. Danach seien „alle weiteren Termine gestrichen“ worden, erklärte ein Mitglied des Organisationsteams.

Kurz vor den Sommerferien seien unter Verweis auf das Neutralitätsgebot auch die Vorlesestunden gestoppt worden. Auf einer Schulleiterkonferenz soll zuvor vor der Zusammenarbeit gewarnt worden sein. Begründet sei das Vorhaben, die Zusammenarbeit zu stoppen, nicht gewesen.

Schulamtsleiterin wehrt sich gegen Vorwürfe

Die kommissarische Schulamtsleiterin Marion Vancuylenburg verwies auf das Hessische Schulgesetz. Demnach müsse die Schule Distanz zu „spezifischen tagespolitischen Aktionsbündnissen“ wahren, zitierte die Hersfelder Zeitung Vancuylenburg. Zwar könnten externe Gruppen die sogenannte Wertevermittlung ergänzen, hätten aber keinen ausnahmslosen Anspruch auf tatsächlichen Zugang zu den Bildungseinrichtungen.

Die Schulamtsleiterin warnte davor, die Schule „nicht zur unkommentierten Bühne politischer Mobilisierung werden“ zu lassen. Dies sei den „Omas gegen Rechts“ mehrfach klargemacht worden. Ob eine Weisung des CDU-geführten Kultusministeriums dahintergesteckt habe, beantwortete Vancuylenburg nicht.

Grüne wollen das Neutralitätsgebot aufweichen

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Sascha Meier verlangte vom zuständigen Kultusminister Schwarz, das Neutralitätsgebot aufzuweichen. „Das Neutralitätsgebot darf nicht als Vorwand dienen, um demokratisches Engagement gegen Rechtsextremismus aus unseren Schulen herauszuhalten.“ Meiers Fraktion hatte das Ministerium im Landtag befragt.

Obwohl sich die „Omas gegen Rechts“ vehement gegen die AfD stellen und bisweilen ein Verbot der Partei fordern, betonte eine Sprecherin, die Gruppierung sei „nicht parteipolitisch organisiert“. Widerstand gegen ihre Aktion erlebe die Anti-AfD-Bewegung nur im Kreis Fulda und nun in Hersfeld-Rotenburg, wobei Vancuylenburg beide Schulämter leitet. Ob die „Omas gegen Rechts“ an die Schulen zurückkehren können, hängt laut der Schulamtsleiterin „von der konkreten Ausgestaltung und den Bedarfslagen vor Ort ab“. (rsz)