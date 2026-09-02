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Linke in Sorge: Macht Krafttraining rechts?

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Lässt Krafttraining nicht nur die Muskeln, sondern auch rechte Einstellungen wachsen?
Lässt Krafttraining nicht nur die Muskeln, sondern auch rechte Einstellungen wachsen?
Lässt Krafttraining nicht nur die Muskeln, sondern auch rechte Einstellungen wachsen? Foto: picture alliance / Shotshop | Addictive Stock, S.L.
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Macht Krafttraining rechts?

Fitness, Krafttraining und körperliche Selbstoptimierung geraten in Teilen des linken Milieus unter politischen Verdacht. Medien und NGOs warnen vor der Verbindung von Muskeln, Männlichkeit und rechten Weltbildern. Haben sie vielleicht recht? Überlegungen von Ferdinand Vogel.

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