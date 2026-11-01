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JF-Reportage: „In einem Pflegeheim würde es das Dreifache kosten“

JF-Reportage: „In einem Pflegeheim würde es das Dreifache kosten“

JF-Reportage: „In einem Pflegeheim würde es das Dreifache kosten“

Das Bild zeigt einen Rollstuhl in einem leeren Raum. Es ist ein Symbolbild für einen Text über die Pflege.
Das Bild zeigt einen Rollstuhl in einem leeren Raum. Es ist ein Symbolbild für einen Text über die Pflege.
Leerer Rollstuhl in einem Flur: Heimpflegende fürchten finanzielle Einschnitte. Foto: picture alliance / Connect Images | LB Studios (Symbolbild)
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„In einem Pflegeheim würde es das Dreifache kosten“

Pflege wird zum Überlebenskampf. Während die Kassen Milliardenlöcher beklagen, bangen pflegende Angehörige um ihre wichtigste Unterstützung. Die JUNGE FREIHEIT hat eine betroffene Familie begleitet.

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Leerer Rollstuhl in einem Flur: Heimpflegende fürchten finanzielle Einschnitte. Foto: picture alliance / Connect Images | LB Studios (Symbolbild)
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