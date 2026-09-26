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Streit um Erinnerungskultur: Heidenau, die AfD und die nicht ganz unumstrittenen Stolpersteine

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Zwei Stolpersteine vor ihrer Einsetzung in den Boden
Zwei Stolpersteine vor ihrer Einsetzung in den Boden
Zwei Stolpersteine vor ihrer Einsetzung in den Boden: „Gedenktäter“? Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt
JF-Plus Icon Premium Streit um Erinnerungskultur
 

Heidenau, die AfD und die nicht ganz unumstrittenen Stolpersteine

Im sächsischen Heidenau verhindern CDU und AfD gemeinsam die Verlegung weiterer Stolpersteine – und lösen damit Empörung aus. Interessant dabei: Es gibt auch andere Städte, die diese Form des Gedenkens ablehnen.

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Zwei Stolpersteine vor ihrer Einsetzung in den Boden: „Gedenktäter“? Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt
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