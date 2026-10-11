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Niedergang einer Branche: „Es zerreißt mir das Herz“ – Elektriker berichtet über das Ende seiner Firma

Niedergang einer Branche: „Es zerreißt mir das Herz“ – Elektriker berichtet über das Ende seiner Firma

Niedergang einer Branche: „Es zerreißt mir das Herz“ – Elektriker berichtet über das Ende seiner Firma

Jörg Sprenger: Der Elektriker wickelt sein Unternehmen ab. Foto: JF / Meckelein
Jörg Sprenger: Der Elektriker wickelt sein Unternehmen ab. Foto: JF / Meckelein
Jörg Sprenger: Der Elektriker trauert um seine Mitarbeiter und seine Firma. Foto: JF / Meckelein
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„Es zerreißt mir das Herz“ – Elektriker berichtet über das Ende seiner Firma

Nach 18 Jahren im Unternehmen muss Elektriker Jörg Sprenger erleben, wie seine Firma wegen einbrechender Aufträge in der Autoindustrie endgültig abgewickelt wird. Der JUNGEN FREIHEIT schildert er seine bewegende Geschichte.

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Jörg Sprenger: Der Elektriker trauert um seine Mitarbeiter und seine Firma. Foto: JF / Meckelein
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