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Berlin: Er plakatierte gegen Judenhass – da kamen sie mit Pfefferspray

Berlin: Er plakatierte gegen Judenhass – da kamen sie mit Pfefferspray

Berlin: Er plakatierte gegen Judenhass – da kamen sie mit Pfefferspray

Links sieht man den Ladenbesitzer HG, der mit Pfefferspray attackiert wurde, rechts sieht man den Laden M99
Links sieht man den Ladenbesitzer HG, der mit Pfefferspray attackiert wurde, rechts sieht man den Laden M99
Ladenbesitzer HG, Laden M99 in Berlin-Kreuzberg. Foto: JF / Meckelein
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Er plakatierte gegen Judenhass – da kamen sie mit Pfefferspray

Seit 1978 verkauft Hans-Georg Lindenau in Kreuzberg „Revolutionsbedarf“. Doch jetzt wird der 67jährige selbst zum Opfer von Übergriffen – nachdem er Plakate gegen Judenhaß aufgehängt hat. Die JUNGE FREIHEIT hat den Linksextremisten besucht.

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Ladenbesitzer HG, Laden M99 in Berlin-Kreuzberg. Foto: JF / Meckelein
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