Elterninitiative warnt mit neuer Broschüre vor Sexualpädagogik in der Kita

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MAGDEBURG. Der Verein „Ehe-Familie-Leben“ unter Leitung der Familienschutzaktivistin Hedwig von Beverfoerde hat eine neue Broschüre veröffentlicht, mit der er Eltern auf die Suche nach einer passenden Kita für ihre Kinder vorbereiten will. Dabei geht es der Initiative insbesondere darum, für problematische Sexualpädagogik zu sensibilisieren.

Wie die JUNGE FREIHEIT mehrfach anhand konkreter Beispiele berichtet hat, richten zahlreiche Kitas ihre Arbeit unter anderem an sogenannten sexualpädagogischen Konzepten aus. Diese stellen häufig Theorien dazu an, dass Kinder von Geburt an sexuell veranlagt sind und ziehen daraus konkrete Schlüsse für den Umgang der Betreuer mit den Kleinsten.

„Da wird es problematisch“

Vor diesem Hintergrund warnt die Broschüre Eltern nun, dass sie bei der Anmeldung ihrer Kinder auf bestimmte Hinweise achten sollten, die problematische Ideen der Frühsexualisierung anzeigen. Ein Begriff, der häufig in Konzepten auftaucht, ist etwa das Wort „Doktorspiele“.

„Das Wort ‘Doktorspiele‘ klingt zunächst nach einem harmlosen Rollenspiel, wie es Kinder seit jeher kennen: Arzt spielen, untersuchen, Pflaster kleben“, erklärt die Broschüre. „Problematisch wird es dort, wo solche Spiele ausdrücklich als ‘sexuelle Weltaneignung‘ gedeutet und damit sexuell konnotiert werden.“ Kitas sollten „Körpererkundungen“ daher „ruhig und liebevoll auffangen und beenden“, meint die Elterninitiative.

Kinder als „sexuelle Wesen“

Weiter warnt sie vor Kuschelhöhlen und Rückzugsmöglichkeiten für „Körpererkundungen“. Auch wenn ein Kita-Konzept behauptet, Kinder seien „sexuelle Wesen“, sollten laut dem Papier die Alarmglocken schrillen. „Mittlerweile versichert fast jedes Konzept, ‘kindliche Sexualität‘ sei nicht mit der Sexualität Erwachsener gleichzusetzen. Das soll beruhigen, ändert aber nichts daran, dass hier Kinder und Sexualität völlig unnötig zusammengedacht werden.“

Das Papier ermutigt Eltern, sich die Konzepte einer Kita vor Anmeldung ihres Kindes aushändigen zu lassen und auch Bedenken zu äußern. „Sie werden selten die einzige Person sein, die Zweifel oder Kritik hat. Oft sprechen Sie nur zuerst aus, was andere längst denken, und nicht selten melden sich hinterher Eltern, die Ähnliches beobachtet, aber bisher geschwiegen haben.“

Wenn eine Kita beidreht

Erst in der vergangenen Woche hatte die JF über den Fall einer Kita im hessischen Baunatal berichtet. Nachdem ein Kind offenbar von anderen Kindern sexualisiert belästigt worden war, fanden die Eltern heraus, dass im Gewaltschutzkonzept der Einrichtung „Doktorspiele“ als „normaler Entwicklungsschritt im Rahmen der psychosexuellen Entwicklung“ beschrieben werden.

Daraufhin entspann sich ein längerer Streit zwischen den Eltern und der Einrichtung. Nun erfuhr die JF, dass die Kita ihr Konzept mittlerweile geändert hat: Sogenannte „Körpererkundungen“ sollen jetzt nicht mehr toleriert, sondern sanft unterbunden werden. (ser)