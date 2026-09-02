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Geschlechterverhältnis: Die Femosphere – Auch Frauen können Geschlechterkampf

Geschlechterverhältnis: Die Femosphere – Auch Frauen können Geschlechterkampf

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Lebensraum der Femosphere: Man sieht einen Nachttisch in einem sehr feminin gestalteten Zimmer, darauf stehen ein Aschenbecher und ein Glas mit Lippenstiftspuren.
Lebensraum der Femosphere: Man sieht einen Nachttisch in einem sehr feminin gestalteten Zimmer, darauf stehen ein Aschenbecher und ein Glas mit Lippenstiftspuren.
Nachttisch in dem Zimmer einer jungen Frau. Foto: KI-generiert
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Die Femosphere – Auch Frauen können Geschlechterkampf

Manche Männer hassen Frauen, manche Frauen hassen Männer – und das Internet liefert beiden Seiten die passende Echokammer. Wieso die „Femosphere“ kaum besser ist als ihr misogynes Gegenstück.

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Nachttisch in dem Zimmer einer jungen Frau. Foto: KI-generiert
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