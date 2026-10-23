Diakonie droht Mitarbeitern mit Kündigung, wenn sie in der AfD sind

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RENDSBURG. Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein hat Mitarbeitern, die zugleich AfD-Mitglieder sind, mit Kündigung gedroht. Beharrten die Beschäftigten auf „rechtsextremen, rassistischen und menschenverachtenden Positionen“, sei „eine Prüfung arbeitsrechtlicher Schritte vorzunehmen“, heißt es in einem überarbeiteten Handlungsleitfaden zum „Umgang mit der AfD und anderen rechtsextremen und rechtspopulistischen Organisationen“.

Bei entsprechenden privaten oder persönlichen Meinungen von Mitarbeitern auf Social-Media-Kanälen dürften diese „nicht mit dem Dienstgeber in Verbindung gebracht werden“, sofern „sie den Werten der Diakonie“ widersprechen. Weiter heißt es in der achtseitigen Broschüre, dass Mitgliedern der AfD, die bei dem evangelischen Wohlfahrtsverband beschäftigt sind, deutlich zu machen sei, „inwieweit dies dem Leitbild der Diakonie widerspricht“.

Zudem wird den Mitarbeitern untersagt, Einladungen der AfD „zu internen Fraktions-, Partei- und Wahlkampfveranstaltungen beziehungsweise Veranstaltungen von Abgeordneten“ anzunehmen. Es erfolge „keine Teilnahme von haupt- und ehrenamtlich Beschäftigten“, unterstreicht der evangelische Träger.

Diakonie will keine AfD-Spenden

Selbst Zuwendungen der Partei, sofern diese „klar als Spender erkennbar“ sei, habe man abzulehnen oder zurückzuüberweisen. „Eine öffentliche Spendenübergabe mit der AfD und anderen rechtsextremen und rechtspopulistischen Organisationen findet nicht statt“, heißt es in der Broschüre des gemeinnützigen Vereins. Sollten von der Diakonie betreute Menschen, wie Bewohner oder Klienten, „rassistische, fremdenfeindliche, menschenverachtende und ähnliche Positionen“ vertreten, wird Mitarbeitern empfohlen, „straffälliges Verhalten“ anzuzeigen.

Im Vorwort des Grundsatzpapiers macht die Diakonie deutlich, dass linksextremistische Positionen für den Wohlfahrtsverband offenbar kein Problem darstellen. „Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus und Rechtspopulismus“ seien „Motivation und Maßstab unseres Einsatzes“. Daraus folgert die Diakonie, dass die Teilnahme der AfD an verbandsinternen Veranstaltungen und Arbeitsgruppen „nicht zugelassen“ werde. Gemeinsame Projekte finden „nicht statt“, betont die Diakonie. „Wir laden AfD und andere rechtsextreme und rechtspopulistische Organisationen grundsätzlich nicht ein.“

Auch bestimmte Medien sind beim evangelischen Träger unerwünscht

Sollten AfD-Vertreter bei öffentlichen Veranstaltungen des Wohlfahrtsverbandes auftauchen, werde diesen „kein Rederecht eingeräumt“. Stattdessen werde gegebenenfalls „vom Hausrecht Gebrauch gemacht“. Etwaige Aufnahmen, Fotos oder Interviews „zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der AfD werden nicht gestattet“.

Bei uneingeladener Teilnahme von AfD-Mitgliedern werde Äußerungen „aktiv entgegengetreten“, die dem Leitbild widersprächen. Sollte es zu Diffamierungen, Beleidigungen oder Aufrufen zu Hass und Gewalt kommen, erfolge „die Entziehung des Rederechts oder der Ausschluss von der Veranstaltung“. Auch die Auslage von Medien, denen die Diakonie unterstellt, „mittelbar oder unmittelbar“ für die AfD zu werben, „wird nicht gestattet“.

Ministerpräsident Günther dient als Schirmherr des Stifterpreises

Rückendeckung dürfte die Diakonie für ihren Kurs auch aus der Politik erhalten. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), der sich als prominenter AfD-Gegner geriert und künftig auch Ehepartner von Geheimnisträgern durchleuchten lassen will (JF berichtete), arbeitet in seiner Funktion regelmäßig mit dem evangelischen Träger zusammen. So übernimmt er etwa die Schirmherrschaft für soziale Initiativen, wie den schleswig-holsteinischen Stifterpreis, der durch die Diakonische Stiftung des Landes mitvergeben wird.

Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein ist als sozialer Dienst der evangelischen Kirche ein gemeinnütziger Verein. Damit ist die Diakonie nach Paragraph 52 der Abgabenordnung und dem Anwendungserlass verpflichtet, keine Förderung oder Bekämpfung politischer Parteien zu betreiben. Zwar sind allgemeinpolitische Stellungnahmen zulässig, wenn sie der Verfolgung der eigenen satzungsmäßigen Zwecke dienen.

Dies gilt aber nur, wenn sie nicht parteipolitisch ausgerichtet sind. Der Bundesfinanzhof hatte bereits im Urteil über die entzogene Gemeinnützigkeit des linksradikalen Vereins Attac klargestellt, dass die Einflussnahme auf die politische Willensbildung keinen eigenständigen gemeinnützigen Zweck darstellt.

In Schleswig-Holstein betreibt die Diakonie etwa 230 Mitgliedseinrichtungen mit rund 48.000 Mitarbeitern. Finanziert wird der Verein auch durch öffentliche Gelder. 2024 stammten an Einrichtungen weitergeleitete Zuschüsse in Höhe von 11,7 Millionen Euro vor allem aus dem Sozialvertrag I des Landes Schleswig-Holstein sowie aus Stiftungszuschüssen, Bundes- und EU-Mitteln. Zusätzlich kamen einzelne Projektförderungen, wie etwa eine Million Euro für die Wohnungslosenberatung, sowie Leistungsentgelte aus dem Sozialgesetzbuch und andere öffentliche Refinanzierungen hinzu. (rsz)