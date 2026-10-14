Christliche Islam-Kritik? Anderthalb Jahre Strafermittlungen

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Die Sach- und Rechtslage sei „schwierig“ gewesen und deshalb „eine eingehende rechtliche Prüfung“ erforderlich: Die Begründung, die die Staatsanwaltschaft Hamburg der JUNGEN FREIHEIT am Dienstag zur langen Dauer eines Ermittlungsverfahrens mitteilte, lässt aufhorchen. Eine Rechtslage dürfte dann als schwierig zu bezeichnen sein, wenn sich nur schwer sagen lässt, ob eine Handlung noch strafrechtlich zulässig ist oder schon verboten. Doch war das hier wirklich der Fall?

Es geht um die Hamburger YouTuber Niko und Tino. Die beiden Freunde sind engagierte Christen und betreiben den Kanal „Eternal Life“, zu Deutsch: „ewiges Leben“. Der Name bezieht sich auf eine Stelle aus dem biblischen Römerbrief des Apostels Paulus, in dem dieser das Evangelium entfaltet: „Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn“, heißt es dort. Niko und Tino sehen ihren Auftrag darin, diese Botschaft zu verbreiten.

„Nur Hass, Macht und Mord“

2024 nun luden sie ein Video hoch, in dem Niko unter anderem Bilder von Demonstranten kommentiert, die das Massaker der Terrororganisation Hamas an israelischen Zivilisten vom 7. Oktober 2023 feierten: „Wir haben das Jahr 2024 und Antisemitismus ist in Deutschland offiziell wieder erlaubt“, hält er darin fest.

Außerdem sagt er zu einer Einblendung einer islamistischen Demo in Deutschland: „Diese Demo und Religion zeigt uns etwas Tiefes. Sie ist ein Spiegel von uns Menschen. Weil jeder Mensch Hass in sich trägt und begierig ist. Jeder Mensch will Macht und Reichtum, deswegen ist Jesus Christus gekommen, um zu sterben und aufzuerstehen, wodurch er uns seinen Geist gibt. […] Durch diesen Geist können wir erst wahre Liebe, wahren Frieden, Freundlichkeit und wahre Güte an unserem Nächsten ausüben.“

Sein Mitstreiter Tino ergänzte in dem Video unter anderem: „Der Islam und die Botschaft dahinter bringt nur Hass, Macht und Mord. Diese Religion ist kein Frieden, keine Freude und kein Leben. Sie kämpfen für eine tote Botschaft und für einen toten Gott. Sie wollen ein irdisches Reich in dieser Welt aufrichten.“

Es geht um Paragraph 166 StGB

Die Aussagen der beiden entsprechen sowohl der biblischen Anthropologie als auch der biblischen Erlösungslehre. Demnach ist der Mensch ohne Jesus Christus tot in seinen Sünden, wandelt nach seinen eigenen Begierden, ist voll Bosheit und Hass (u.a. Epheser 2,1-3; Titus 3,3). Jesus tritt mit dem Anspruch auf, als Einziger die dadurch geschaffene Trennung von Gott überwinden zu können für die Menschen, die an ihn glauben (u.a. Johannes 14.6).

Ende April 2025 wurde das Video der Hamburger Staatsanwaltschaft bekannt. Daraufhin leiteten die Strafverfolger ein Ermittlungsverfahren ein, erst gegen Niko, im Februar 2026 dann auch gegen Tino (JF berichtete). Der Verdacht: eine Straftat nach Paragraph 166 Strafgesetzbuch – „Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen“.

Laut diesem Paragraphen wird bestraft, wer öffentlich oder durch Verbreiten eines Inhaltes „den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören“. Das Strafmaß: bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Welche Rolle spielte ein unbesetztes Dezernat?

Nach JF-Informationen wurden die Ermittlungen durch die Anzeige eines muslimischen Arbeitskollegen ausgelöst. Nun, Anfang Oktober 2026, wurden die Ermittlungen eingestellt – „weil eine verfolgbare Straftat nicht vorliegt“, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Darüber hatte zuerst „Apollo News“ berichtet.

Die Äußerungen von Niko hatten die Strafverfolger demnach anderthalb Jahre lang auf dem Tisch liegen. Auf die Nachfrage der JF, warum es so lange gedauert habe, teilte die Staatsanwaltschaft mit: „aufgrund eines unbesetzten Dezernats, vorrangig zu bearbeitender Verfahren und der schwierigen Sach- und Rechtslage, die eine eingehende rechtliche Prüfung des Sachverhalts erforderte“.

Indes übte der Bundesvorsitzende der Christlichen Polizeivereinigung, Holger Clas, am Dienstag scharfe Kritik an dem Vorgang. In einem Idea-Kommentar schreibt er: „Bei Eingang einer Strafanzeige muss die Staatsanwaltschaft prüfen, ob ‘zureichende tatsächliche Anhaltspunkte‘ für eine Straftat vorliegen. Warum wurde das Verfahren nicht sofort eingestellt, sondern sogar noch auf Tino erweitert? Warum dauert so eine einfache Prüfung so lange?“

„Ich finde es erschreckend“

Clas äußerte sich vor dem Hintergrund, dass Niko Polizist ist. Er kommt zu dem Schluss: „Abschreckung braucht kein Urteil: Wer diesen Fall verfolgt hat, könnte künftig berechtigte Islamkritik vermeiden. Wenn das Verfahren selbst zur Strafe wird, ist das eines Rechtsstaates unwürdig.“

Auch Tino äußerte sich kritisch. Er sei Jesus dankbar, dass er die Gebete erhört habe, sagte er der JF am Dienstag. „Ich finde es nur erschreckend, dass man sich in einem vermeintlich christlichen Abendland nicht mehr frei äußern darf und dass sie auch versuchen, einen einzuschüchtern.“ Er würde seine Äußerungen allerdings wieder in der Klarheit tätigen. „Es muss das Evangelium in Liebe, Wahrheit und Klarheit verkündigt werden.“