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JF-Reportage: „Betroffene ins Heim zu schicken, kommt doch viel teurer“

JF-Reportage: „Betroffene ins Heim zu schicken, kommt doch viel teurer“

JF-Reportage: „Betroffene ins Heim zu schicken, kommt doch viel teurer“

Mutter Lenuweit am Bett ihrer Tochter: Eine neue Im Zweifel ziehen sie ins Heim. Foto: JF / Martina Meckelein
Mutter Lenuweit am Bett ihrer Tochter: Eine neue Im Zweifel ziehen sie ins Heim. Foto: JF / Martina Meckelein
Mutter Lenuweit am Bett ihrer Tochter: Viktoria ist komplett inkontinent und wird mindestens siebenmal am Tag gewickelt. Foto: JF / Martina Meckelein
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„Betroffene ins Heim zu schicken, kommt doch viel teurer“

Arztfahrten, Füttern, Waschen, Windeln: Der Alltag der Familie Lenuweit ist ein permanenter Einsatz für ihre Tochter. Nun fürchtet sie, dass die geplante Pflegereform Angehörigen das Leben noch schwerer macht. Im Zweifel ziehen sie zusammen in ein Heim. Eine JF-Reportage von Martina Meckelein.

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Mutter Lenuweit am Bett ihrer Tochter: Viktoria ist komplett inkontinent und wird mindestens siebenmal am Tag gewickelt. Foto: JF / Martina Meckelein
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