„Ausnahmekünstler“: Hendrik Wüst zeichnet Herbert Grönemeyer mit Kunstpreis aus

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DÜSSELDORF. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat angekündigt, dass der Musiker Herbert Grönemeyer mit dem des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet wird. Die Jury um Kulturministerin Ina Brandes (CDU) würdigt „den 70jährigen Ausnahmekünstler“ wegen seines „großen gesellschaftlichen Engagements“, heißt es in einer Mitteilung der Landesregierung. „Er macht sich gegen Spaltung der Gesellschaft, für Armutsbekämpfung und Umverteilung, für die weltoffene Demokratie stark und setzt sich für faire Vergütung und Reformen im Musikstreaming ein.“

Grönemeyers Album „4630 Bochum“ aus dem Jahre 1984 zähle zu den Klassikern deutscher Musikgeschichte. Wüst und Brandes verleihen ihm den Kunstpreis, der mit 25.000 Euro dotiert ist, persönlich am 17. November.

Wüst lobt Haltung für offene und freie Gesellschaft

Laut Wüst gebe Grönemeyer „dem Ruhrgebiet eine Stimme, die man nie wieder vergisst“. Seine Lieder „spenden Trost, machen Mut und erinnern uns immer wieder daran, für Demokratie, Frieden und Menschlichkeit einzustehen“, führte der Ministerpräsident aus. „Zugleich sucht er immer das Gespräch und setzt sich mit klarer Haltung für eine offene und freie Gesellschaft ein.“

Brandes bezeichnet Grönemeyer als Ausnahmekünstler, „der seine Musik und Prominenz für gesellschaftsstärkende Botschaften“ nutze. „Sein unermüdlicher Einsatz für Demokratie, Zusammenhalt und Gerechtigkeit ist bewundernswert und ein Vorbild für alle Menschen.“

Grönemeyer wurde dieses Jahr bereits mit dem „Deutschen Nationalpreis“ ausgezeichnet, weil er sich für „unsere Demokratie“ einsetze, sagte der Vorsitzende der Deutschen Nationalstiftung, Thomas Mirow (SPD). Mit der Verleihung wolle er „Herbert Grönemeyers außerordentliche künstlerische Leistung und zugleich sein überzeugendes Engagement für die Werte unserer Demokratie würdigen“. (JF berichtete)

Grönemeyer äußert sich immer wieder politisch

Der Musiker Grönemeyer fiel in der Vergangenheit immer wieder mit Stellungnahmen gegen die AfD und gegen rechte Politik auf. Als im Juni im EU-Parlament durch rechte Fraktionen die EU-Rückführungsverordnung durchgesetzt wurde, bezeichnete er den Vorgang als „Schandfleck in der europäischen Geschichte auf ewig“ (JF berichtete).

Grönemeyer beschrieb die Freude rechter Abgeordneter über die Abstimmung als „bizarres, schamlos brutales Triumphgebrüll der weißen Überheblichkeit“. Dies sei „ein Höhepunkt des unanständigen, zutiefst menschenverachtenden Zynismus, kalter Verhöhnung, größenwahnsinnig und dramatisch inhuman“.

Andersdenkende als „rechte Ratten“ beleidigt

Im Februar hatte er in der Wiener Stadthalle sein Publikum gespalten, als er bei einer Bühnenrede gegen „die Rechten“ wetterte, die er in „ihre Löcher verschwinden“ sehen will. Dabei versprach er, weiter „für die Demokratie“ einzutreten, „bis diese ganze Hetze und die Menschen mit ihrem furchtbaren rechten Geschwafel wieder in ihren Löchern verschwinden und uns endlich in Ruhe lassen“ (JF berichtete).

Auch widmete Grönemeyer das Lied „Doppelherz“, ein zweisprachiges deutsch-türkisches Werk, „an alle Migranten“. Es sei „widerlich“, Flüchtlingen das Leben hier verbieten zu wollen, erklärte der Musiker. Im selben Monat bezeichnete Grönemeyer bei einem Konzert in Dortmund Andersdenkende als „rechte Ratten“.

Schon 2024 rief er dazu auf, sich der „Brandmauer gegen rechts“ anzuschließen. „Gemeinsame Abstimmungen demokratischer Parteien mit der AfD, asylpolitische Verschärfungen und die aktuelle Correctiv-Recherche zu rechtsextremistischen Deportationsplänen machen deutlich: Die Brandmauer von demokratischen Parteien gegen rechts bröckelt enorm“, schrieb er auf Facebook. (mas)