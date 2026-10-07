„Allahu Akbar“ in der Kirche: Jetzt verteidigt die Landeskirche den Imam-Auftritt

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Der protestantische Reformator Martin Luther setzte sich für die Verbreitung des Koran ein. 1542 plädierte er per Brief bei der Stadt Basel dafür, den Druck des islamischen Buches zu genehmigen. Begründung: „Man kann dem Mohammed oder dem Türken nichts Verdrießlicheres tun, ihm auch nicht mehr Schaden zufügen (mehr als mit allen Waffen), als wenn man ihren Koran bei den Christen bekannt macht. Denn dann erkennen sie, was für ein verfluchtes, schändliches und verzweifeltes Buch es ist, voller Lügen, Fabeln und Gräuel.“

Würde Luther heute noch leben und wäre er Mitglied einer evangelischen Landeskirche, so müsste er als „Hassprediger“ wohl mit einem – ansonsten in den Landeskirchen außer Mode gekommenen – Kirchenzuchtverfahren rechnen. Denn dort gilt die Abgrenzung zum Islam mittlerweile als Unding. Statt dessen wird vielerorts ein enger „Dialog“ mit islamischen Religionsvertretern gepflegt – und zwar abgesegnet von ganz oben, wie jetzt ein Fall aus Weiden in der bayerischen Oberpfalz zeigt.

In der dortigen, sich selbst als lutherisch bezeichnenden St.-Michael-Kirche hatte in der vergangenen Woche unter Anwesenheit der örtlichen Pfarrerin Christiane Weber ein Imam vom Pult vorne aus ein kräftiges „Allahu Akbar“ (Allah ist größer) in die Kirche hineingerufen (JF berichtete). Hintergrund war ein „Abend der Religionen“, bei dem verschiedene Religionsvertreter jeweils etwas mitbrachten, was für ihren Glauben steht. Im Fall des Imams war es das „Allahu Akbar“, das Teil des islamischen Gebetsrufs ist. In diesem heißt es weiter: „Es gibt keinen Gott außer Allah.“ Die Pfarrerin schaute ruhig-erfreut zu. Im Netz sorgte ein Video des Auftritts dagegen für Irritationen.

Muezzinruf beim „Abend der Religionen“ in der evangelischen Michaelskirche in Weiden. Pfarrerin Christiane Weber eröffnete den Abend mit den Worten: „In diesen kritischen Zeiten von besonderen Wahlen […] wollen wir mit diesem Abend unsere Vielfalt präsentieren und leben.“ https://t.co/e8axaqbFVn — ColdJack (@TheColdJack) September 27, 2026

Keine „gemeinsame Gottesdiensthandlung“

Doch nun stellt sich die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB), zu der die St.-Michael-Gemeinde gehört, hinter ihre Pfarrerin. Auf Nachfrage der JUNGEN FREIHEIT bezeichnete eine Sprecherin das in der Kirche einige Meter vor dem Altar ausgerufene „Allahu Akbar“ als „sachgerechten Bestandteil eines interreligiösen Begegnungsformats“. Es habe sich nicht um eine „gemeinsame Bekenntnis- oder Gottesdiensthandlung“ gehandelt.

Die Sprecherin unterstrich weiter: „Christinnen und Christen haben diesen Ausdruck weder mitgebetet noch als eigenes Glaubensbekenntnis übernommen. Auch bei multireligiösen Gebeten gilt: Menschen beten jeweils in ihrer eigenen religiösen Tradition; die anderen hören zu. Die Unterschiede zwischen den Religionen bleiben gewahrt.“

Widerspruch zur Barmer Theologischen Erklärung?

Einen Widerspruch etwa zur Barmer Theologischen Erklärung sieht die Landeskirche auf JF-Nachfrage nicht. In These 1 der Erklärung heißt es: „Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.“

Die Barmer Theologische Erklärung entstand 1934 vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Machtübernahme und der darauffolgenden totalitären Machtausübung des NS-Staates gegenüber den Kirchen. Die bayerische Landeskirche beruft sich in ihrer Verfassung auf die Erklärung. Pfarrerin Weber wurde in Mecklenburg selbst auf dieses Bekenntnis ordiniert.

Laut Pfarrdienstgesetz der EKD geloben evangelische Pfarrer unter anderem, „das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis meiner Kirche bezeugt ist, rein zu lehren“. Steht ein Geistlicher im beharrlichen Widerspruch zum Kirchenbekenntnis, auf das er ordiniert ist, kann dies theoretisch ein Lehrbeanstandungsverfahren nach sich ziehen.

Landeskirchenspitze betreibt religiöse Annäherung

Gleichwohl ist die Stellungnahme der Landeskirche wenig überraschend: Die Kirchenspitze setzt selbst auf ein enges Zusammengehen mit dem Islam. So fand etwa im Februar 2025 ein ökumenischer Gottesdienst unter Teilnahme des Landesbischofs Christian Kopp und des römisch-katholischen Kardinals Reinhard Marx in München statt, bei dem der Imam Benjamin Idriz ein Totengebet sprechen durfte.

Dies geschah, nachdem ein Afghane in München mit einem Auto in einen Gewerkschaftsdemozug gerast war. Bereits bei seiner Amtseinführung im Jahr 2023 hatte Kopp die These vertreten, den christlichen Glauben, das Judentum und den Islam gebe es nicht „ohne kompromissloses Eintreten für die Nächsten“.

Im vergangenen August nahm Kopp dann am Christopher Street Day (CSD) in Nürnberg teil, gut zwei Wochen nach dem islamistischen Anschlag auf den CSD in Berlin. „Es gibt Menschen, die Angst und Schrecken verbreiten wollen“, sagte er bei dieser Gelegenheit laut Kirchenmitteilung. Der islamistische Hintergrund der Tat wird in der Mitteilung nicht erwähnt. Statt dessen heißt es selbstanklagend: „Auch in unserer Kirche mussten queere Menschen lange ihre Identität verstecken oder Nachteile in Kauf nehmen.“

Islam „nicht abwerten“

Auf ihrer Website zitiert die ELKB zum Dialog mit dem Islam zustimmend die Weltmissionskonferenz von San Antonio 1989: „Wir kennen keinen anderen Weg zum Heil als Jesus Christus. Gleichzeitig können wir dem Heilswirken Gottes keine Grenzen setzen. Zwischen diesen beiden Aussagen besteht eine Spannung, die wir anerkennen und die wir nicht lösen können.“

In der Barmer Theologischen Erklärung heißt es dagegen, der Auftrag der Kirche bestehe darin, „die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk“. Auf die Frage, inwiefern die bayerische Landeskirche diesem Auftrag gegenüber Muslimen nachkomme und inwiefern sie den Islam für eine falsche Religion halte, erklärte die Sprecherin, man bekenne sich zu Jesus als Grund der eigenen Hoffnung. „Daraus folgt keine Abwertung muslimischer Menschen oder ihrer Religion.“ Und: „Über das Heil einzelner Menschen urteilt nicht die Kirche.“ Pfarrerin Weber wollte sich auf JF-Nachfrage nicht weitergehend zu der Veranstaltung äußern.

Martin Luther sah es anders als die heutige Landeskirche. In seinem berühmten Großen Katechismus schrieb er: „Was außer der Christenheit ist, es seien Heiden, Türken, Juden oder falsche Christen und Heuchler, ob sie gleich nur einen wahrhaftigen Gott glauben und anbeten, so wissen sie doch nicht, was er gegen ihnen gesinnt ist, können sich auch keiner Liebe noch Gutes zu ihm versehen, darum sie in ewigem Zorn und Verdammnis bleiben.“