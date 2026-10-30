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Framing-ABC: „Abtreibung“ – was ein harmloser Begriff verschleiert

Framing-ABC: „Abtreibung“ – was ein harmloser Begriff verschleiert

Framing-ABC: „Abtreibung“ – was ein harmloser Begriff verschleiert

Dietmar Mehrens stellt das Framing ABC vor.
Dietmar Mehrens stellt das Framing ABC vor.
Dietmar Mehrens stellt das Framing ABC vor. Foto: JF-Grafik
JF-Plus Icon Premium Framing-ABC
 

„Abtreibung“ – was ein harmloser Begriff verschleiert

Mit geschicktem Framing lassen sich brutalste Inhalte schön verpacken. Der Begriff „Abtreibung“ ist ein Paradebeispiel dafür, was mit verschleiernder Sprache möglich ist. Auftakt zur JF-Serie „Framing-ABC“ von Dietmar Mehrens.

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