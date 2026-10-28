17 Jahre krank: Lehrerin wegen Betrugs angeklagt

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DUISBURG. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat Anklage gegen eine Lehrerin erhoben, die 17 Jahre lang unberechtigt ihrer Arbeitsstätte ferngeblieben sein soll. Der angeblich Langzeiterkrankten werden Betrug und Urkundenfälschung zur Last gelegt, wie die Rheinische Post berichtet.

Allein in den Jahren von 2021 bis 2025 soll die Lehrerin, die bis 2009 in einem Berufskolleg in Wesel unterrichtete, rund 250.000 Euro an Bezügen erhalten haben. Der Zeitraum vor dem März 2021 sei nicht Teil der Ermittlungen, da mögliche vorangegangene Straftaten in diesem Fall bereits verjährt seien, berichtete das Blatt. Bei einer Verurteilung drohen ihr bis zu zehn Jahre Haft.

Gegenklagen der Beschuldigten wurden bereits zwei Mal abgelehnt

Der Fall war erstmals im vergangenen Jahr öffentlich geworden, nachdem eine neue Sachbearbeiterin bei der Bezirksregierung Düsseldorf die Akte der Lehrerin neu prüfen ließ und sie zu einem Amtsarzt schickte. Die Beschuldigte reichte erfolglos Klage beim Verwaltungsgericht in Düsseldorf und anschließend vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster ein. Im März dieses Jahres wurde dann die Wohnung der Beschuldigten durchsucht.

Ursprünglich seien die Ermittler auch einem Hinweis nachgegangen, dass die 62jährige während ihrer Krankheitsphase in Duisburg als Heilpraktikerin gearbeitet und zudem ein Start-up-Unternehmen gegründet haben soll. Laut den Ermittlern gebe es hierfür jedoch keine konkreten Hinweise.

Lehrerin wehrt sich gegen die Versetzung in den Ruhestand

Im Gegensatz zu Arbeitnehmern erhalten Beamte bei Krankheit volle Bezüge, diese Weiterzahlung ist auch nicht auf sechs Wochen begrenzt. Nur wenn ein Beamter dauerhaft dienstunfähig ist, kann er vorzeitig in den Ruhestand geschickt werden.

Die verantwortliche Bezirksregierung hatte im Mai angeordnet, die Duisburgerin in den Ruhestand zu versetzen. Auch dagegen reichte sie Klage ein. Bis zum Abschluss des Hauptgerichtsprozesses wurde das Disziplinarverfahren pausiert.

Im Juli hatte das zuständige Schulministerium angekündigt, die Kontrollmechanismen für langzeiterkrankte Beamte zu überarbeiten. NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) sagte nach dem Bekanntwerden des Falles: „Für mich stellen sich da auch viele Fragezeichen, weil ich so einen Fall auch selbst so noch nicht erlebt habe“. (ng)