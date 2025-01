Kristijan Aufiero – Kämpfer für die Zukunft

Anzeige

Kommt sie oder kommt sie nicht? Die Rede ist von der von 327 Bundestagsabgeordneten angestrebten völligen Freigabe der Abtreibung in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen und der Verbannung des Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch. Zumindest für diese Legislaturperiode scheint der Kelch vorübergegangen und eine Abstimmung darüber in die nächste gerückt zu sein – die jedoch spätestens dreißig Tage nach der Bundestagswahl beginnt.

Während Politiker der SPD, Grünen und Linken wohl schon über einen neuen Vorstoß nachdenken, stemmt sich einer ihrer „Kultur des Todes“ (Johannes Paul II.) entgegen – und das nicht nur politisch. Denn Kristijan Aufiero versucht, ganz praktisch so viele der Leben zu retten, die linke Politiker teils schulterzuckend, teils mit stolzgeschwellter Brust der Massenvernichtung überantworten. „Weil“, so sagt er ernüchtert, „die Lösung nicht von der Politik kommen wird, also müssen wir handeln.“

Zwei Drittel der beratenen Frauen entscheiden sich für ihr Kind

Dazu hat der studierte Politologe schon 2009 die Initiative „1000plus“ gegründet, Ziel: pro Jahr mehr als eintausend Frauen im Schwangerschaftskonflikt zu beraten, um Wege aufzuzeigen, gemeinsam mit ihr das Kind zu retten. 2023 wurde dieses Ziel sogar weit übertroffen: Der – bereits 1999 von Aufiero gegründete – Verein Profemina, der die Aktion 1000plus trägt, erreicht nach eigenen Angaben weltweit über zwei Millionen Frauen.

Mehr als 250.000 von ihnen nahmen eine konkrete Beratung in Anspruch – und siehe da, zwei Drittel entschieden sich für ihr Kind. „Eine Frau“, vertraute Aufiero der katholischen Nachrichtenagentur CNA im Interview an, „die so verzweifelt ist, daß sie sich vor der Entscheidung sieht, ihr eigenes Kind am Leben oder abtreiben zu lassen – es gibt kein Leid und keinen Schmerz, die mich tiefer berühren als diese!“

Aufiero denkt nicht ans aufgeben

Doch nicht nur sein christliches Gewissen treibt den zweifachen Familienvater um, sondern auch die Sorge um den desaströsen demographischen Verfall Deutschlands, das, wie er immer wieder betont, „nach Japan die älteste Bevölkerung der Welt hat!“ Dabei stammt der 55jährige gebürtig aus Kroatien, ist jedoch zum Teil hier aufgewachsen. Und so wird er nicht müde daran zu erinnern, daß in Deutschland zwischen 1974 und 2023 fast 6,4 Millionen Leben abgetrieben worden sind. Und da auch die statistischen 1,4 Kinder der Frauen darunter nie geboren wurden, steigt die Zahl der Abtreibungsopfer auf zehn Millionen!

Demographie, Arbeitsmarkt, Sozialsysteme, Einwanderung: „Unsere Situation sähe völlig anders aus! Daß es politisch tabu ist, über diese katastrophalen Folgen“ der Abtreibung öffentlich zu sprechen, sei ein Skandal, klagt Aufiero. Dahinter stehe eine Ideologie, die die Existenz unserer Gesellschaft gefährde. Der Kampf von Profemina und 1000plus sei also nicht nur einer um jedes Leben, sondern auch um unser aller Zukunft.

Dennoch bedrohen Abtreibungsbefürworter immer wieder ihn und seine Mitstreiter mit Gewalt, werden Beratungsbüros attackiert: „regelrechter Haß“ schlage ihnen entgegen, eine „unmittelbare Folge medialer Desinformation und politischer Protektion linksextremer Gewalttäter“. Und doch, sagt Kristijan Aufiero mit zuversichtlichem Lächeln, ans Aufgeben denke er keine Sekunde.

Aus der JF-Ausgabe 3/25