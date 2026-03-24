Zu russlandfreundlich: Dieter Bohlen darf nicht in Litauen auftreten

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KAUNAS. Zwei geplante Konzerte von Dieter Bohlen in Litauen sind kurz nach ihrer Ankündigung abgesagt worden. Berichten zufolge haben frühere Aussagen des Musikers zu Russland für Kritik gesorgt. Der Auftritt mit seiner Band Blue System in der Švyturys Arena in Klaipėda sowie ein weiteres Konzert in der Žalgiris Arena in Kaunas hätten im November stattfinden sollen.

Beide Veranstaltungen verschwanden jedoch kurz nach ihrer Bekanntgabe aus den Ticket-Systemen, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.

Offiziell wurde kein Grund genannt. Nach Angaben des litauischen Rundfunks LRT und der ukrainischen Plattform United24 könnten jedoch frühere Aussagen Bohlens eine Rolle spielen. Der Musiker hatte in Interviews die Abkühlung der deutsch-russischen Beziehungen kritisiert und sich für den Kauf russischer Energieressourcen ausgesprochen. Zudem soll er erklärt haben, Russland und Deutschland seien ein „Dreamteam“ gewesen.

Anders als Bohlen darf Anders auftreten

Vor drei Jahren hatte Bohlen außerdem die westlichen Sanktionen gegen Russland kritisiert. Kürzlich äußerte er demnach auch: „Die Ukraine hat keine Chance gegen Russland.“ Ein Vertreter der Žalgiris Arena bestätigte die Absage des Konzerts in Kaunas.

Man habe sich mit den Organisatoren beraten und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass eine solche Veranstaltung nicht stattfinden solle. Die Konzerte sollten von der Agentur „Spark Live“ organisiert werden. Ein Auftritt von Thomas Anders in Litauen ist hingegen weiterhin geplant. (rr)