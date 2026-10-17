Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
asyl
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Linke Demokratieverachtung: Wie die Brandmauer „Wahrheit“ über Demokratie setzt

Linke Demokratieverachtung: Wie die Brandmauer „Wahrheit“ über Demokratie setzt

Linke Demokratieverachtung: Wie die Brandmauer „Wahrheit“ über Demokratie setzt

Linke Demonstranten halten Schilder mit der Aufschrift "Wir sind mehr!" hoch – Wahrheit statt Mehrheit
Linke Demonstranten halten Schilder mit der Aufschrift "Wir sind mehr!" hoch – Wahrheit statt Mehrheit
Demonstration in Chemnitz (Archivbild). Foto: IMAGO / Christian Mang
JF-Plus Icon Premium Linke Demokratieverachtung
 

Wie die Brandmauer „Wahrheit“ über Demokratie setzt

Mehrheit verloren? Na und! Wer sich im Besitz der politischen Wahrheit wähnt, braucht den Wählerwillen offenbar nicht mehr allzu ernst zu nehmen. Von Rousseaus „volonté générale“ über Habermas bis zur heutigen Brandmauer zieht sich eine erstaunliche Linie. Ein Essay von Konrad Adam.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Demonstration in Chemnitz (Archivbild). Foto: IMAGO / Christian Mang
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles