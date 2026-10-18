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100. Geburtstag: Wie Chuck Berry den Rock ’n’ Roll revolutionierte

100. Geburtstag: Wie Chuck Berry den Rock ’n’ Roll revolutionierte

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Die Rock ’n’ Roll-Legende Chuck Berry: Ein Vorbild für zahlreiche spätere Musiker. Foto: picture alliance / André Crudo/Photo12 | André Crudo
Die Rock ’n’ Roll-Legende Chuck Berry: Ein Vorbild für zahlreiche spätere Musiker. Foto: picture alliance / André Crudo/Photo12 | André Crudo
Die Rock ’n’ Roll-Legende Chuck Berry: Ein Vorbild für zahlreiche spätere Musiker. Foto: picture alliance / André Crudo/Photo12 | André Crudo
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Wie Chuck Berry den Rock ’n’ Roll revolutionierte

Er erfand den Rock ’n’ Roll nicht – aber ohne Chuck Berry wäre er kaum vorstellbar. Von „Johnny B. Goode“ bis zur Voyager-Sonde: Die Geschichte eines Musikers, der Generationen von Rockstars prägte. Eine Würdigung.

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