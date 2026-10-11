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Deutsch-russische Beziehungen: Wenn die letzten Brücken nach Russland brechen

Deutsch-russische Beziehungen: Wenn die letzten Brücken nach Russland brechen

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Keine deutsche Kultur in Russland mehr und kein Russisches Haus in Deutschland: Männer nehmen das deutsche Staatswappen von einem Konsulat in Sankt Petersburg
Keine deutsche Kultur in Russland mehr und kein Russisches Haus in Deutschland: Männer nehmen das deutsche Staatswappen von einem Konsulat in Sankt Petersburg
Schließung des deutschen Generalkonsulats in Sankt Petersburg. Foto:
JF-Plus Icon Premium Deutsch-russische Beziehungen
 

Wenn die letzten Brücken nach Russland brechen

Das Russische Haus in Berlin soll schließen – und mit ihm eine der letzten kulturellen Kanäle nach Russland. Zeitgleich schließt Russland deutsche Kulturstätten. Damit werden Gesprächsplattformen bekämpft, die es gerade in Konfliktzeiten brauchen könnte.

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Schließung des deutschen Generalkonsulats in Sankt Petersburg. Foto:
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