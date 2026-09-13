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Kulturkampf: Weimer, der Kulturkämpfer im Hobbykeller

Kulturkampf: Weimer, der Kulturkämpfer im Hobbykeller

Kulturkampf: Weimer, der Kulturkämpfer im Hobbykeller

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer trägt eine Aktentasche
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer trägt eine Aktentasche
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen
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Weimer, der Kulturkämpfer im Hobbykeller

Der Journalist Thomas Assheuer vermutet hinter der freundlichen Maske des Kulturstaatsministers Wolfram Weimer einen knallhart-rechten Schmittianer. Damit demonstriert er allerdings eher seine Verwirrung.

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