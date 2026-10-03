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Denkmal der Einheit: Warten auf die Wippe

Denkmal der Einheit: Warten auf die Wippe

Denkmal der Einheit: Warten auf die Wippe

Das Bild zeigt die geplante Wippe zur Einheit. Es ist KI-generiert.
Das Bild zeigt die geplante Wippe zur Einheit. Es ist KI-generiert.
KI-generiertes Bild nach den Plänen der Verantwortlichen: Bau der Wippe stagniert. Foto: Entwurf Milla & Partner / ki-aufgehellt
JF-Plus Icon Premium Denkmal der Einheit
 

Warten auf die Wippe

Die „Wippe“ und das schwierige Gedenken an die Deutsche Einheit: Während Berlin auf sein schon vorab viel kritisiertes Denkmal wartet, entstehen andernorts kleinere Erinnerungsorte.

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KI-generiertes Bild nach den Plänen der Verantwortlichen: Bau der Wippe stagniert. Foto: Entwurf Milla & Partner / ki-aufgehellt
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