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Christliche Feierlichkeiten: Und Sankt Martin teilte den Mantel

Christliche Feierlichkeiten: Und Sankt Martin teilte den Mantel

Christliche Feierlichkeiten: Und Sankt Martin teilte den Mantel

Ein als Römer verkleideter Mann sitzt als Sankt Martin auf einem Pferd
Ein als Römer verkleideter Mann sitzt als Sankt Martin auf einem Pferd
Ein Reiter stellt Sankt Martin im baden-württembergischen Riedlingen darf. Foto: picture alliance/dpa | Thomas Warnack
JF-Plus Icon Premium Christliche Feierlichkeiten
 

Und Sankt Martin teilte den Mantel

Nächstenliebe klingt einfach – doch nicht jeder schafft es so gut wie Sankt Martin. Deswegen wird er auch im Jahr 2026 noch verehrt.

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Ein Reiter stellt Sankt Martin im baden-württembergischen Riedlingen darf. Foto: picture alliance/dpa | Thomas Warnack
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