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Filmrezension: Thomas Mann zwischen Goethe und Kommunismus

Filmrezension: Thomas Mann zwischen Goethe und Kommunismus

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In dieser Filmszene aus Vaterland sieht man Thomas Mann mit seiner Frau
In dieser Filmszene aus Vaterland sieht man Thomas Mann mit seiner Frau
Filmszene mit Hanns Zischler als Thomas Mann und Sandra Hüller als seine Tochter Erika. Foto: Agata Grzybowska
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Thomas Mann zwischen Goethe und Kommunismus

Thomas Mann kehrt zurück – nicht nur auf die Leinwand, sondern ins zerbombte Deutschland des Jahres 1949. Pawel Pawlikowskis preisgekrönter Schwarzweißfilm „Vaterland“ begleitet den Literaturnobelpreisträger auf seiner Reise zwischen Frankfurt und Weimar.

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Filmszene mit Hanns Zischler als Thomas Mann und Sandra Hüller als seine Tochter Erika. Foto: Agata Grzybowska
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